Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη

Που θα χτυπήσουν οι ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, αλλά και της Θεσσαλονίκης, για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

“Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 ως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών”, αναφέρει το μήνυμα του 112.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρο από την ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της προχώρησε η ΕΜΥ. Σήμερα Παρασκευή βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά, συνοδευόμενο από μέτωπα, θα κινηθεί ανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από νωρίς το απόγευμα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από μέτωπα προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από σήμερα νωρίς το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα Δωδεκάνησα.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (19-04-24)

Από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά τμήματά της) και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τη δυτική Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Το Σάββατο (20-04-24)

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και και κατά τόπους η Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα).

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Οδηγίες και συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία

Στη Θεσσαλία μεταβαίνει για προληπτικούς λόγους ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας.

Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία

Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε

Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.

Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.

Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.

Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).

Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.

Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.

