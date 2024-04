Πολιτική

Μητσοτάκης από Λέσβο: Η πολιτική της προσέγγισης Ελλάδας και Τουρκίας έχει αποτελέσματα

Περιοδεία στη Λέσβο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου συνομίλησε με τούρκους τουρίστες, ενημερώθηκε για τα έργα στο λιμάνι και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου.

Περιοδεία στη Λέσβο πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τα τέλη Μαρτίου η χορήγηση βίζας με διαδικασία express για επισκέπτες από την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνομιλήσει με Τούρκους τουρίστες που είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα στο λιμάνι και ξεναγήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όπου γίνεται η διαδικασία έκδοσης visa από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία του προγράμματος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το αναβαθμισμένο λιμάνι στο Σίγρι της Λέσβου, που αποτελεί πύλη εισόδου σε ολόκληρο το δυτικό τμήμα του νησιού για επιβάτες και εμπορεύματα και πλέον εξυπηρετείται από τη νέα οδική σύνδεση με την Καλλονή.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα που έχουν γίνει στον λιμένα, που διαθέτει προβλήτα μήκους 130 μέτρων, καθώς και για την πορεία των εργασιών στο γειτονικό αλιευτικό καταφύγιο, που ανακατασκευάζεται ώστε να παρέχει περισσότερες θέσεις πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο φυσικής ιστορίας του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους χώρους του μουσείου, που σκοπό έχει τη μελέτη, ανάδειξη, προστασία και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση αυτού του φυσικού μνημείου μοναδικής ομορφιάς.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε στάση και στον πρότυπο ελαιώνα με 40.000 ελιές στο Σίγρι, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πλήρη διαδικασία παραγωγής του λαδιού, από τη συγκομιδή μέχρι την τελική τυποποίηση του προϊόντος. Ο πρότυπος αυτός ελαιώνας παράγει διαφορετικές ποικιλίες λαδιού και κυρίως εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, με τον οποίο συζήτησαν για τα εν εξελίξει έργα και παρεμβάσεις στον Δήμο, ο οποίος συστάθηκε προ 4,5 ετών, καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. «Να συγχαρώ τον Δήμο γιατί πράγματι δεν είναι εύκολο να δημιουργείται ένας νέος Δήμος, αλλά νομίζω ότι έχετε πατήσει καλά στα πόδια σας. Οπότε αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσένα και σε όλο το προσωπικό του Δήμου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Βέρρο.

Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη βούληση της κυβέρνησης για στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ανέδειξε τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ΟΤΑ. «Έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει καλή συνεργασία γίνονται πράγματα. Εμείς δώσαμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στους Δήμους και το σκεπτικό είναι ακριβώς ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς ποιες είναι οι τοπικές προτεραιότητες και πού θέλετε να κατευθύνετε τα χρήματα της κεντρικής κυβέρνησης. Και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας στα έργα τα οποία είναι έργα εθνικής εμβέλειας», σημείωσε.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στην Καλλονή Λέσβου:

«Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Καλλονή, στη Λέσβο, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με πολίτες. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του σε συγκέντρωση πολιτών:



Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Γιώργο, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Μπάμπη, κύριοι Υπουργοί, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή και για το χειροκρότημά σας, για την αγάπη σας.



Σήμερα είναι πράγματι μία σπουδαία μέρα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, θα έλεγα για ολόκληρο το νησί, καθώς ένα έργο το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι ήταν αίτημα πολλών δεκαετιών, ένας ασφαλής δρόμος που θα συνδέει την Καλλονή με το Σίγρι, παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία. Καλορίζικος να είναι ο δρόμος.



Εσείς ξέρετε καλύτερα από εμένα πόσο σημαντικός είναι, πόσο χρόνο θα γλιτώνετε από τις μετακινήσεις σας και πόσο σημαντική αναπτυξιακή δυναμική θα προσδώσει σε όλη την Δυτική Λέσβο, σε συνδυασμό με τα σημαντικά έργα τα οποία γίνονται και στο λιμάνι του Σιγρίου.



Η Δυτική Λέσβος σήμερα μπορεί να ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Γιατί αυτό σας αξίζει, ειδικά σε έναν νέο Δήμο, ο οποίος πέρασε τις «παιδικές του ασθένειες» αλλά έχει πατήσει καλά στα πόδια του.



Θέλω εδώ να εξάρω τη σημασία την οποία αποδίδω στη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Περιφερειάρχη, με τους Δημάρχους. Έτσι προκόβουν οι τόποι, όταν όλες και όλοι μαζί δουλεύουμε για το δικό σας καλό.



Όμως, όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα μεγάλα έργα δεν σταματούν μόνο με την παράδοση του δρόμου. Θυμήθηκα πριν, στην εκδήλωση την οποία κάναμε, μιας και ο αγαπητός Γιώργος είχε την καλοσύνη να αναφερθεί σε κάποια λόγια του αείμνηστου πατέρα μου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θυμήθηκα ότι και ο ίδιος όταν είχε βρεθεί ως εν ενεργεία Πρωθυπουργός εδώ στο νησί σας, σάς είχε πει τότε ότι «σε λίγα χρόνια το φράγμα του Τσικνιά θα είναι έτοιμο».



Χρειάστηκαν πολύ περισσότερα χρόνια. Το έργο αυτό, όμως, συμβασιοποιείται και θα αρχίσει η κατασκευή του τους επόμενους μήνες. Μία ακόμα δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία υλοποιείται. Είναι και τα αντιπλημμυρικά -θα έρθω σε αυτά-, αλλά να ξέρετε ότι και το έργο αυτό έχει και αντιπλημμυρικά χαρακτηριστικά. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι οι μεγάλοι ταμιευτήρες οι οποίοι δημιουργούνται δεν είναι μόνο έργα ύδρευσης και άρδευσης, είναι και έργα συγκράτησης των νερών, έργα τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν και αυτόν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.



Μαζί, λοιπόν, τα δύο αυτά έργα, με σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στα σχολεία, στο νοσοκομείο, μια σειρά από μικρότερα έργα τα οποία δρομολογούνται από τους Δήμους, είναι πραγματικά δίκαιο να πει κανείς ότι όλη η Λέσβος κερδίζει το χαμένο έδαφος.



Και βέβαια, κερδίζει το χαμένο έδαφος γιατί η κυβέρνηση αυτή έσκυψε πάνω στα προβλήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και έλυσε στην πράξη το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε τον Ιούνιο του 2019, όταν ήρθαμε στα πράγματα, που δεν είναι άλλο από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό.



Οι ροές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Σήμερα στο νησί είναι πολύ λίγοι αιτούντες άσυλο. Έχουμε αφήσει για τα καλά πίσω μας τις δύσκολες, τις πολύ δύσκολες μέρες όπου το νησί «βούλιαζε» στην ουσία από δεκάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες, οι οποίοι έφταναν μέσα από μια πολιτική ανοιχτών συνόρων.



Αυτή η κυβέρνηση άλλαξε όχι μόνο την εθνική πολιτική, αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική. Τα σύνορά μας πια φυλάσσονται, και φυλάσσονται αποτελεσματικά. Η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Εμείς καθορίζουμε ποιος θα μπει στη χώρα και όχι οι διακινητές.



Και βέβαια, εμείς καθορίζουμε ποιος θα μπει στη χώρα και ποιους επισκέπτες θέλουμε επίσης να δεχθούμε, διότι το πρόγραμμα της διευκόλυνσης της βίζας «τρέχει» ήδη. Τα οικονομικά αποτελέσματα τα βλέπετε ήδη στο νησί. Είχα την ευκαιρία το πρωί να επισκεφτώ το λιμάνι και να συνομιλήσω με τους αξιωματικούς, οι οποίοι μπορούν και βγάζουν βίζα σήμερα σε Τούρκους επισκέπτες, ουσιαστικά σε λίγα λεπτά.



Και θέλω να τονίσω, φίλες και φίλοι -για να δείτε μερικές φορές πώς τα μεγάλα, τα ευρωπαϊκά, συνδέονται με τα περιφερειακά και με τα τοπικά-, ότι αυτό το πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας είναι το μόνο πρόγραμμα στην Ευρώπη. Το μόνο. Καταφέραμε και το πετύχαμε. Το διεκδικήσαμε και το υλοποιούμε ακριβώς επειδή η κυβέρνηση αυτή έχει αυξημένη αξιοπιστία στην Ευρώπη. Και όταν πήγαμε και τους είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν δυσκολίες, διότι μιλάμε για μια είσοδο στη ζώνη του Σένγκεν -είναι πολύ αυστηροί, όπως ξέρετε, οι κανονισμοί που διέπουν τη ζώνη του Σένγκεν-, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εμπιστεύτηκε.



Ποιο είναι το αποτύπωμα σήμερα για την κοινωνία της Λέσβου και όχι μόνο, για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου; Ότι ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών, που δεν θα έρχονταν υπό άλλες συνθήκες γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να πάνε να βγάλουν βίζα, έρχονται είτε για την ημέρα, είτε για το Σαββατοκύριακο, είτε για περισσότερο χρόνο, στηρίζοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και βελτιώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα όλων των κατοίκων του Ανατολικού Αιγαίου.



Και τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί όπως ξέρετε σε λιγότερο από δύο μήνες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι μια ακόμη κρίσιμη εθνική κάλπη, είναι ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα για την παράταξή μας. Είναι ένα ακόμα στοίχημα το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα το κερδίσει. Θα είμαστε πάλι οι μεγάλοι νικητές των ευρωεκλογών.



Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να πάρουμε αυτές τις εκλογές στα σοβαρά. Το λέω αυτό διότι το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όπως σας εξήγησα, έχει μεγάλη σημασία για το τι γίνεται στην πατρίδα μας, είτε μιλάμε για την ασφάλεια, που είναι το πρώτο ζητούμενο σήμερα, είτε μιλάμε για τη μετανάστευση, είτε μιλάμε για την οικονομία, είτε μιλάμε για τους αγρότες μας και για τις διεκδικήσεις που θα πρέπει να κάνουμε εν όψει της αναμόρφωσης της αγροτικής πολιτικής. Την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη.



Και με τη δική σας στήριξη θα συνεχίσουμε σ’ αυτό το ρόλο για να μπορούμε σταθερά να ερχόμαστε πάντα πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο στόχος που έχω θέσει για τη δεύτερη τετραετία: μία γρήγορη σύγκλιση με την Ευρώπη. Να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος μιας χαμένης δεκαετίας που τόσο πολύ μας τραυμάτισε.



Γι’ αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρή. Αλλά και για ένα λόγο ακόμα: γιατί πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα, με την ίδια ένταση, με την ίδια αποφασιστικότητα, τις μεγάλες αλλαγές, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ήδη υλοποιούμε.



Θέλω και πάλι εδώ, από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, από την Καλλονή, να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη εμπιστοσύνη την οποία μας δείξατε στις διπλές εκλογές του περασμένου έτους, όπου και εδώ στη Λέσβο φτάσαμε σε ποσοστά τα οποία δεν μπορούσαμε, ίσως, να τα φανταστούμε.



Θέλω να ξέρετε ότι αγωνίζομαι κάθε μέρα και εγώ και όλο μας το επιτελείο, οι Υπουργοί μας, οι βουλευτές μας, για να σταθούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Και κάθε μέρα κάνουμε πράγματα τα οποία κάνουν τις ζωές σας καλύτερες. Εννέα μήνες μετά τις εκλογές του περασμένου έτους και έχουμε ήδη υλοποιήσει σημαντικά τμήματα του προεκλογικού μας προγράμματος: αυξήσεις μισθών, αυξήσεις συντάξεων, πόλεμος κατά της ακρίβειας.



Και ξέρω, το ξέρω καλά, ότι σήμερα η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Το αναγνωρίζουμε και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να το αντιμετωπίσουμε. Και η αύξηση του κατώτατου μισθού -50 ευρώ, πήγαμε στα 830 ευρώ και θα πετύχουμε το στόχο μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027- είναι μία από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στο πρόβλημα της ακρίβειας. Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, με αυξημένες συντάξεις αλλά και με διόρθωση αδικιών οι οποίες έρχονται από το παρελθόν.



Χθες, έχει νομίζω ξεχωριστή σημασία να το αναδείξουμε αυτό, άνοιξε η πλατφόρμα η οποία επιτρέπει σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες να πάρουν για πρώτη φορά επίδομα γέννας, εννέα μήνες, 830 ευρώ το μήνα. Διορθώνουμε μία αδικία αλλά ταυτόχρονα στηρίζουμε και την ελληνική οικογένεια.



Είναι πάρα πολλές οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε. Τα μεγάλα έργα, τα οποία «τρέχουν» σε ολόκληρη τη χώρα και τα οποία έχουν αρχίσει και παραδίδονται. Σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στη δημόσια παιδεία, αναβαθμίσεις σχολείων, αλλά, προσέξτε, και ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες παντού. Παρεμβάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία μας, γιατί το ξέρω πρώτος εγώ ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας «πονάει» ακόμα και έχει υποφέρει από δέκα χρόνια υποχρηματοδότησης στα χρόνια της κρίσης. Ερχόμαστε και βήμα - βήμα το διορθώνουμε. Αυτό αφορά και το δικό σας νοσοκομείο, διότι η επόμενη δέσμευσή μου αποτελεί την πλήρη ανακατασκευή της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου σας, που ξέρω ότι είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Αντίστοιχα έργα γίνονται σε όλη τη χώρα.



Έχουμε, λοιπόν, μια κυβέρνηση η οποία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ρυθμοί να συντηρηθούν και το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα εκπέμψει η κάλπη των ευρωεκλογών να είναι ένα μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας.



Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες θα τα ζυγίσουν πολύ προσεκτικά τα πράγματα, όπως κάνουν πάντα όταν βρίσκονται εν όψει μιας εθνικής κάλπης. Δεν θα πειραματιστούν, δεν θα δώσουν κανένα περιθώριο, δεν θα αφήσουν καμία χαραμάδα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας.



Θα στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, τη μόνη πραγματικά ευρωπαϊκή παράταξη αυτού του τόπου, την παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την παράταξη η οποία κάνει την Ελλάδα Ευρώπη, με γρήγορα βήματα σε όλα τα πεδία πολιτικής.



Και κάτι τελευταίο, φίλες και φίλοι, το οποίο νομίζω ότι έχει και μια ξεχωριστή και σημαντική αξία: φέτος γιορτάζουμε τα 50 χρόνια, όχι μόνο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή αλλά και από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω πολλοί από εσάς φοράτε τις μικρές σας κονκάρδες με τον πυρσό, τον παλιό πυρσό, όπως τον θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι. Είναι αυτός ο πυρσός που περνάει από γενιά σε γενιά, μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες της παράταξής μας αλλά και την πίστη μας σε μια Ελλάδα η οποία πραγματικά μπορεί να προκόβει και σε μια παράταξη η οποία μπορεί μονίμως να υπηρετεί το συμφέρον της πατρίδας μας.



Αυτή η παράταξη είναι η μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μία Νέα Δημοκρατία η οποία κρατάει σταθερές και αναλλοίωτες τις αξίες της. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει, διευρύνεται, έτσι ώστε σήμερα να συναντώνται στους κόλπους της όλοι οι παραδοσιακοί μας αγωνιστές με συμπολίτες οι οποίοι μας ψηφίζουν για πρώτη φορά, διότι βλέπουν σε αυτή την παράταξη τη μόνη αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης στον τόπο.



Γι’ αυτά θέλω, λοιπόν, να μιλήσουμε στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Όπως βλέπετε, δεν ασχολήθηκα και δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Ας λύσουν μόνοι τους τα εσωτερικά τους ζητήματα και ας αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις ιδεολογικές τους παλινωδίες.



Εγώ θέλω να μιλάμε γι’ αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, θέλω να μιλάμε για το δικό μας έργο. Θέλω να μιλήσουμε γι’ αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.



Και θέλω, κλείνοντας, να σας πω ότι πρέπει σε αυτόν τον αγώνα να πάμε όλοι μαζί συντεταγμένοι. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτό το οποίο ξέρω να κάνω καλά: θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, θα μιλήσω στους πολίτες, θα εξηγήσω το βασικό ζητούμενο αυτών των εκλογών. Αλλά χρειάζομαι βοήθεια, και χρειάζομαι τη βοήθεια όλων σας: των στελεχών μας, των Υπουργών μας, των βουλευτών μας, αλλά κυρίως των απλών στελεχών μας, οι οποίοι σε κάθε κάλπη ξέρουν πολύ καλά πώς να κινητοποιηθούν.



Ξέρουμε πώς να κερδίζουμε εκλογές. Το κάναμε το 2023, θα το ξανακάνουμε και στα 50 χρόνια ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας και το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα γιορτάσουμε ακόμα μία μεγάλη πολιτική νίκη.



Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλορίζικος ο καινούριος δρόμος και με το καλό στα επόμενα μεγάλα εγκαίνια που θα γίνουν στο νησί σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα».

