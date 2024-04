Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Τι ζητά η μητέρα της Κυριακής από τις Αρχές (βίντεο)

Τι ζητά με υπόμνημα η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Νωρίτερα ο πατέρας της έκανε μήνυση αλλά ''δεν έγινε τίποτα''.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Φύλλο και φτερό ζήτησε να γίνει το βιντεοληπτικό υλικό και να κατασχεθεί όλο το καταγραφικό του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, κατά την κατάθεσή της σήμερα στο Εσωτερικών Υποθέσεων. Λόγω ισχυρού μετατραυματικού σοκ, η μητέρα του θύματος κατέθεσε χωρίς παρουσία αλλά με υπόμνημα, με το οποίο ζητά από τις αρχές να γίνουν μια σειρά από ενέργειες

Το υπόμνημα

Να κατασχεθούν όλες οι κάμερες, όχι μόνο του τμήματος, αλλά και των γειτονικών κτιρίων , και να δοθούν όλα τα πρωτότυπα βίντεο, όχι μόνο κατά τα επίμαχα λεπτά του φόνου, αλλά 24ώρες πριν και μετά την δολοφονική επίθεση

Τεχνικός σύμβουλος που έχει οριστεί από την μητέρα του θύματος, θα πρέπει να εξετάσει, μαζί με τις αρχές, όλα τα βίντεο

Ζητά να μπουν στη δικογραφία όλες οι απομαγνητοφωνήσεις συνομιλίων των αστυνομικών με την άμεση δράστη, μια ώρα πριν τον φόνο, για να αξιολογηθούν όχι μόνο οι αντιδράσεις των αστυνομικών αλλά και να διερευνηθεί πόσα περιπολικά βρίσκονταν στην περιοχή τα κρίσιμα λεπτά, και ήταν ή όχι διαθέσιμα...

Η μητέρα της Κυριακής ζητά ακόμη να μπουν στη δικογραφία απομαγνητοφωνήσεις από συνομιλίες κατοίκων της περιοχής στην Άμεση Δράση για να αναφέρουν πληροφορίες για τον φόνο, ενώ ζητά να γίνει αναπαράσταση στο σημείο

Η δικηγόρος της μητέρας της Κυριακής, Έλενα Τζούλη δήλωσε ότι «η ανακρίτρια έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα. Ζητά κατ επειγόντως να κατασχεθεί όλο το υλικό».

Η απαρηγόρητη μητέρα στο υπόμνημά της ζήτησε οι αρχές να της επιστρέψουν τα ρούχα που φορούσε η Κυριακή το βράδυ του φόνου, όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, ενώ ζήτησε να αποσφραγιστεί το σπίτι που διέμενε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της , ώστε μπορέσει εκεί να τελέσει τρισάγιο στην μνήμη του παιδιού της

Ο πατέρας της Κυριακής μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος των αστυνομικών ψάχνει να βρει αν τα 5 χτυπήματα του δράστη με μαχαίρι, ήταν όλα στην πλάτη ή αν μη έγκαιρη παρέμβαση του φρουρού , έδωσε χρόνο στο δράστη, να γυρίσει το σώμα της Κυριακής και να την χτυπήσει στο στήθος .

Σύμφωνα με το έγγραφο, από την έκθεση αυτοψίας των αρχών, φαίνεται πως το 28χρονο κορίτσι χτυπήθηκε στην πλάτη, στο μέτωπο αλλά και στο στήθος. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, η άτυχη Κυριακή έφερε τραύμα άμυνας στα χέρια, καθώς προσπάθησε να σωθεί πιάνοντας το μαχαίρι, ενώ έφερε 3 χτυπήματα στην πλάτη και 2 μπροστά, με τους γονείς του θύματος να καταγγέλλουν ότι ο δράστης είχε χρόνο – εξαιτίας της μη έγκαιρης παρέμβασης του σκοπού,να γυρίσει το σώμα του θύματος και να το χτυπήσει στο στήθος