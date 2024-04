Κοινωνία

Κυριακή Γρίβα: Ο πατέρας της μήνυσε τους αστυνομικούς που “σε πέντε λεπτά την ξεφορτώθηκαν”

Τι ζητά με την μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια της κοπέλας, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Μήνυση κατά των αστυνομικών κατέθεσε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου.

Η μήνυση που αριθμεί 13 σελίδες φέρει τον τίτλο «Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου και δη των υπηρετούντων αστυνομικών υπαλλήλων στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1/4/2024 και από ώρα 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας καθώς και του υπηρετούντος στο τηλεφωνικό κέντρο της Αμέσου Δράσεως που συνομιλεί 1/4/2024 και ώρα 22:15 με τη θυγατέρα μου Κυριακή Γρίβα και όποιου άλλου αρμόδιου αστυνόμου ή όποιου άλλου τυχόν καταδειχθεί κατά την προανάκριση ή την ανάκριση».

Στη μήνυση, ο πατέρας της Κυριακής, αναφέρει, σύμφωνα με το Star: «Απεικονίζεται η μια αστυνομικός τη στιγμή που κατέρχεται η θυγατέρα μου από το αστυνομικό τμήμα έχοντας εισπράξει αδιαφορία και εμπαιγμό, να βγαίνει στο μπαλκόνι και να τηλεφωνεί κάπου και έχοντας (η αστυνομικός) οπτική επαφή με το συμβάν του φόνου και μετά βεβαιότητας το βλέπει από το μπαλκόνι του Αστυνομικού Τμήματος, αλλά δεν αντιδρά εγκαίρως. Προφανώς για την αστυνομική υπάλληλο οι ιδιωτικές της συνομιλίες ήταν σημαντικότερες εκείνη τη νύχτα από το καθήκον της».

Ο ίδιος, συνεχίζει: «Μέσα σε πέντε λεπτά ''ξεφορτώθηκαν'' τη θυγατέρα μου και την παρέπεμψαν στο να καλέσει την Άμεσο Δράση για να στείλει ένα περιπολικό αδιαφορώντας για την τύχη της και ενώ γνώριζαν ότι απειλείτο. Κυριολεκτικά την αφήνουν απροστάτευτη στον δολοφόνο της ενώ είναι υποχρεωμένες λόγω του επαγγέλματός τους να την προστατεύσουν. Αν η θυγατέρα μου δεν ήθελε να κάνει καταγγελία ή δεν φοβόταν τότε ποιος ο λόγος να καταφύγει στις Αρχές και μάλιστα το βράδυ;»

Όπως υποστήριξε η δικηγόρος του, Ελένη Μαζαράκη, η Αστυνομία δεν έχει απευθυνθεί ακόμα στις δύο αυτόπτες μάρτυρες που περνούσαν από το σημείο της δολοφονίας την ώρα της τέλεσής της: «Ο πόνος και ο θυμός του επιτείνονται και φυσικά θέλει να διαλευκανθεί η υπόθεση σε βάθος από όλες τις πλευρές. Απευθύνουμε έκκληση εκ μέρους του πατέρα (σ.σ. οι δύο αυτόπτες) να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις δύο αυτές γυναίκες για να μάθει και να του πούνε τι ακριβώς συνέβη με λεπτομέρειες εκείνη τη νύχτα».

Με τη μήνυσή του ο πατέρας ζητά άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων αστυνομικών πριν και μετά το έγκλημα αλλά και να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για τυχόν συρραφή του βιντεοληπτικού υλικού.

Παράλληλα για τους αστυνομικούς ζητά εκτός από την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος να διωχθούν και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα αμέλεια και παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής.

