Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Άγιοι Ανάργυροι: βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία της Κυριακής

Ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" για τη στυγερή δολοφονία στους Αγίους Αναργύρους.

Νέα στοιχεία προβληματίζουν σχετικά με την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, όταν ο 39χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα, την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, φέρνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, ένα βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονίας της Κυριακής, από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της.

Στο εν λόγω βίντεο δεν αποτυπώνεται μόνο η αποτρόπαια πράξη του δράστη, αλλά και το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Αρχές αλλά και οι άνθρωποι γύρω της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μολις συνειδητοποιεί ο φίλος που τη συνόδευε τι έχει γίνει μπαίνει στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια, ενώ φαίνεται να εξέρχονται οι αστυνομικοί από μέσα αλλά και ο 48χρονος φρουρός.

Ο άνδρας που τη συνόδευε ήταν ο παιδικός έρωτας της Κυριακής, ο οποίος μετά τον χωρισμό της από τον 39χρονο στάθηκε δίπλα της και γνωρίζει λεπτομέρειες για όσα ζούσε η 28χρονη το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι αρχές επικεντρώνονται στις ενέργειες που έγιναν από τους αρμόδιους μετά τη στυγερή δολοφονία.

