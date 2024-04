Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Δημογλίδου: Μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΛΑΣ τα θύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη Γλυφάδα, την Ηλιούπολη, τους Αγίους Αναργύρους και τα safe houses.

-

«Η βία δεν ξεκινά την ημέρα που καταγγέλλεται ή διαπιστώνεται», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα για τη χθεσινή υπόθεση της Γλυφάδας.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, «διερχόμενη περιπολία αντιλήφθηκε ότι ένας άνθρωπος κακοποιεί μία γυναίκα, ενώ και περαστικοί φώναζαν. Εκείνος ανέβηκε στο διαμέρισμά του έβαλε τέλος στη ζωή του με πυροβόλο όπλο, το οποίο κατείχε παράνομα, όταν μπήκε ο εισαγγελέας μέσα, βρέθηκε νεκρός», την ίδια ώρα, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε συγγενικά της πρόσωπα».

Για το έγκλημα της Ηλιούπολης, ξεκαθάρισε ότι, «είχε εξ αρχής αποκλειστεί η παρουσία τρίτου ατόμου, ενώ υπήρχε διαφορά στην ώρα του θανάτου. Υπάρχουν κι άλλες ενδείξεις ότι, ο άνδρας είχε σκοτώσει τη μητέρα του και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε».

Με αφορμή τη γυναικοκτονία έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι, «τα θύματα δεν πρέπει να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην Αστυνομία» και παρατήρησε ότι, «αυτό το έγκλημα οδηγεί πολλά θύματα στην καταγγελία».

Τέλος, ερωτηθείσα για τα safe houses που ανακοινώθηκαν χθες ότι λειτουργούν πλέον σε όλη την επικράτεια, διαβεβαίωσε ότι, με μέριμνα των αστυνομικών διευθύνσεων όλης της επικράτειας και με τη συμβολή κι άλλων φορέων, έχουν βρεθεί 127 χώροι, οι οποίοι θα φυλάσσονται από την Ελληνική Αστυνομία. Μετά την καταγγελία, το θα οδηγείται εκεί και θα παραμένει μέχρι να εξαφανιστεί ο κίνδυνος για τη ζωή τους. Μάλιστα, όπως είπε, 15 γυναίκες κάνουν ήδη χρήση των διαμερισμάτων αυτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΑΕΚ: 100 χρόνια από την ίδρυση της

Αμβλώσεις – Καμάλα Χάρις: Ο Τραμπ θέλει να γυρίσουμε στο 1800