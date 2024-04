Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - ΕΛΑΣ: τα safe houses και η αξιολόγηση των περιστατικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα γίνεται η μεταφορά των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Πού θα βρίσκονται τα "safe houses".

-

Με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως “safe houses”, για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, όπως τα ανήλικα παιδιά τους, που χρειάζονται προστασία.

Οι χώροι αυτοί φυλάσσονται από την Ελληνική Αστυνομία ενώ, σε συνεργασία με τις δομές του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και άλλους κρατικούς και μη κρατικούς κοινωνικούς φορείς, θα παρέχεται στα θύματα κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Η μεταφορά των θυμάτων στα “safe houses” θα πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Επιπλέον, ενημερώνουμε τους πολίτες για τη νέα δυνατότητα αξιολόγησης της διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μέσω συγκεκριμένης φόρμας. Τα θύματα ενθαρρύνονται να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη στα αστυνομικά τμήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον σύνδεσμο εδώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται η διαδικασία καταγγελίας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας (δείτε εδώ).

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)