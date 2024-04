Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: αποσωληνώθηκε ο 39χρονος (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 39χρονου που δολοφόνησε την 29χρονη Κυριακή.

Εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με την πορεία της υγείας του 39χρονου, που δολοφόνησε με μαχαίρι την 29χρονη Κυριακή, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» το πρωί της Τρίτης, ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής έχει ήδη ανακτήσει την επαφή με το περιβάλλον, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας και σε λίγες μέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε δωμάτιο, βγαίνοντας από τη ΜΕΘ του «Αττικόν».

Το ρεπορτάζ της εκπομπής, επιβεβαίωσε με παρέμβασή του και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, “ήδη ανταποκρίνεται με το περιβάλλον, παραμένει στην εντατική φρουρούμενος και μετά θα μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο και θα φύγει υγιής για τις φυλακές”.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης του στυγερού εγκλήματος στους Αγίους Αναργύρους έκανε απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας τους επιδέσμους, που είχαν τοποθετήσει οι γιατροί στο κεφάλι και το λαιμό του.

Ο ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι "Μίλησα με φίλο του 39χρονου δολοφόνου της Κυριακής και μου είπε πως στο παρελθόν ο δράστης είχε επιτεθεί και σε άλλη γυναίκα σε δημόσιο χώρο και με την παρέμβαση του ίδιου, έσωσε την κοπέλα".

Όπως τόνισε στη συνέχεια, ακόμη και η απόπειρα να τερματίσει τη ζωή του είναι αποτέλεσμα της χειριστικής συμπεριφοράς. "Αν είναι δυνατόν, να πείσει κάποιον ότι ένας άρρωστος, μπορεί να φτάσει να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ένας στυγνός δολοφόνος" είπε χαρακτηριστικά.





