Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση από αξιωματικό της Ασφάλειας (ντοκουμέντο)

Οργή προκαλεί η απάθεια και η "χαλαρότητα" στον διάλογο των αστυνομικών, όπως ακούγεται στο ντοκουμέντο της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Το πρωινό".

Την συνομιλία του αξιωματικού υπηρεσίας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, τη μοιραία νύχτα της 1ης Απριλίου, κατά την οποία έξω από το Αστυνομικό Τμήμα δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα, αποκάλυψε την Πέμπτη, παρουσιάζοντας αποκλειστικά το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο, η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Από την στιχομυθία και το ύφος του αξιωματικού της ασφάλειας και της συναδέλφου του στην Άμεση Δράση, γίνεται εμφανής η απάθεια και η ραθυμία με την οποία αντιμετώπισαν το περιστατικό, τόσο ο αστυνομικός ο οποίος τηλεφώνησε, όσο και η συνάδελφός του η οποία έλαβε την κλήση.

Το ύφος τους είναι αργόσυρτο και απολύτως νωχελικό, σα να μην αντιλαμβάνονται καν την σοβαρότητα του συμβάντος. Ανταλλάσσονται ερωταπαντήσεις μέχρις ότου η εκπρόσωπος της Άμεσης Δράσης εγκαταλείψει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το θύμα του μαχαιρώματος ήταν αστυνομικός, μια εντύπωση την οποία είχε σχηματίσει αρχικά για άγνωστο λόγο, ίσως μη ακούγοντας καλά το συνομιλητή της.

Παρ’ ολίγο και θα ακολουθούσε και δεύτερη παρεξήγηση, σχετικά με το αν η γυναίκα έφτασε στο Α.Τ. οικειοθελώς και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε, ή αν ο άνδρας μετέφερε εκεί τη σορό της αφού την είχε σκοτώσει. Η χειρίστρια της γραμμής της Άμεσης Δράσης φαίνεται σαν να μην γνωρίζει τίποτα για το πώς πρέπει να ενεργήσει σε ανάλογη περίπτωση. Περνά περίπου ενάμισι λεπτό ώσπου να κατορθώσουν να συνεννοηθούν, και η κλήση λήγει με την ήρεμη και αδιατάρακτη φράση της αστυνομικού «Εγίνε, θα ενημερώσω»…

Στο τηλεφώνημα γίνεται ο ακόλουθος διάλογος:

Άμεση δράση θέση 23.

Ναι, συνάδελφε.

Παρακαλώ...

Από Α.Τ. Αγίων Αναργύρων εντάξει; Ε… Έχουμε ένα μαχαιρωμένο άτομο έξω από την σκοπιά, τώρα το έχω δει από πάνω.

Ορίστε;

Αν υπάρχει ομάδα με τουρνικέ; Κάποιο ασθενοφόρο...

Ποιος είναι; Είναι συνάδελφος;

Ε... έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Εμ... Ένας άνδρας... Είναι ένας άνδρας μαχαιρωμένος. Είναι συνάδελφος;

Γυναίκα, γυναίκα είναι.

Γυναίκα... ναι, είναι συνάδελφος;

Όχι, όχι, δεν είναι συνάδελφος, πολίτης είναι. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, τώρα το... Μόλις το είδαμε.

(Η αστυνομικός ακούγεται να πληκτρολογεί)

Ή κάποια ομάδα με τουρνικέ, κάτι να 'ρθει.

Περίμενε λίγο να ενημερώσω τώρα γιατί... Εεεεμ.... Το όνομα σου συνάδελφε.

Αρχιφύλακας ...

Αυτή, έγινε κάτι απ' έξω ή σας την άφησαν εκεί;

Απέξω, απέξω απ' τη σκοπιά έχουμε μαχαιρωμένο άτομο.

Έχει μαχ... Ωραία.

Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.

Έγινε, θα σας ενημερώσω εγώ. Θα ενημερώσω, εντάξει;





Η δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα Ελένη Τζούλη, μιλώντας στην ίδια εκπομπή χαρακτήρισε αδιανόητα τα όσα άκουσε, προεξήγγειλε ότι το συγκεκριμένο ηχητικό υλικό θα το προσκομίσει στην αρμόδια ανακρίτρια για να εισαχθεί και αυτό στη δικογραφία, και προειδοποίησε ότι «Ουδείς θα μείνει ανέλεγκτος, ανεξαρτήτως της ιδιότητας και του βαθμού του».

Παράλληλα διαμαρτυρήθηκε για άστοχες κινήσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης επισημαίνοντας ότι η ίδια αιτήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας να χρησιμοποιηθούν τα οπτικοακουστικά αρχεία όλων των παρακειμένων καμερών και αντί γι’ αυτό… ζητήθηκε γραπτή ένορκη κατάθεση από τον τεχνικό ο οποίος τις συντηρεί. Η κ. Τζούλη τόνισε: «Όλο το πρωτότυπο υλικό πρέπει να δοθεί εκ νέου στην Ανάκριση, ακέραιο, χωρίς μοντάρισμα, και με διαδοχική προβολή του ενός βίντεο μετά το άλλο, και να γίνει πραγματογνωμοσύνη για όσα φαίνονται μέσα στο υλικό αυτό».

