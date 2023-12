Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Αστυνομικοί μετέφεραν παιδί στο νοσοκομείο με περιπολικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς για να μεταφερθεί το ταχύτερο δυνατόν το κοριτσάκι στο νοσοκομείο.

-

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Άμεση Δράση της Πάτρας, όταν οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν πως παιδάκι χρειαζόταν άμεσα μεταφορά στο νοσοκομείο.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ και μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασαν στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων της Πάτρας και εντόπισαν το 20 μηνών κοριτσάκι μέσα στο σπίτι σε ημιλυπόθυμη κατάσταση.

Δεδομένου ότι το ασθενοφόρο δεν είχε προσεγγίσει ακόμη οι αστυνομικοί για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, σε κλάσματα δευτερολέπτου πήραν απόφαση και έβαλαν το παιδί στο περιπολικό και με τους μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ να βοηθούν στην απελευθέρωση δρόμων έφθασαν αμέσως στο νοσοκομείο Ρίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Πηγή: tempo24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία: Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε δύο φάσεις

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Κακοκαιρία από το βράδυ της Τετάρτης

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού