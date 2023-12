Πολιτισμός

Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία: Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε δύο φάσεις

Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων από την 1η του 2024.

Θετικά γνωμοδότησε για τη νέα τιμολογιακή πολιτική των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, σήμερα, με ομόφωνη απόφασή του. Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού, η νέα τιμολογιακή πολιτική για τα εισιτήρια εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία του υπουργείου Πολιτισμού (350 περίπου) είναι επιβεβλημένη με βάση τα δεδομένα της αυξανόμενης επισκεψιμότητας των τελευταίων 2 ετών, της χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 28 χώρους – έως σήμερα – με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και το γεγονός ότι οι ισχύουσες τιμές, αναθεωρημένες από 5ετίας είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πρόταση της νέας τιμολογιακής πολιτικής βασίζεται σε ειδική μελέτη, την οποία ανέθεσε ο αρμόδιος Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα βασικά σημεία της νέας τιμολογιακής πολιτικής αφορούν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής σε δύο φάσεις.

Α’ φάση, έναρξη ισχύος από 01.04.2024:

Κατάργηση των ενιαίων εισιτηρίων εισόδου με παραπάνω του ενός αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων , όπου εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ηλεκτρονικό εισιτήριο και συνδέονται με μουσεία-ΝΠΔΔ.

, όπου εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ηλεκτρονικό εισιτήριο και συνδέονται με μουσεία-ΝΠΔΔ. Εφαρμογή νέας υπηρεσίας Εξατομικευμένης Επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, εκτός ωραρίου λειτουργίας του χώρου με υψηλό αντίτιμο εισιτηρίου. Η επίσκεψη αφορά σε ομάδες των 5 ατόμων και έως 4 ομάδες στο δίωρο (07:00-09:00 και 20:00-22:00), με προσφορά ειδικής ξενάγησης και αναμνηστικών δώρων (θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους κατά την Β’ Φάση).

Β’ φάση, έναρξη ισχύος από 01.04.2025:

Εξορθολογισμός του αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου, σύμφωνα με κατάταξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων σε 5 κατηγορίες με βάση την επισκεψιμότητα, ενίοτε τη σημασία τους στην εκάστοτε περιοχή και το ισχύον εισιτήριο εισόδου. Οι 5 κατηγορίες αντιστοιχούν σε 5 βαθμίδες αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου ως εξής:

Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι υφιστάμενες 9 βαθμίδες στην κλίμακα των αντιτίμων εισιτηρίου εισόδου από 2 έως 20 ευρώ, οι οποίες σε συνδυασμό με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου και τις 34 δικαιούχων ελευθέρας εισόδου συνεπάγονται ένα πολύπλοκο σύστημα με δυσανάλογα βαρύ διαχειριστικό κόστος.

Επίσης:

Καταργείται η διαφορετική τιμολόγηση της θερινής και της χειμερινής περιόδου με μία ίδια τιμή εισόδου ανά κατηγορία σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Προστίθεται μία επιπλέον Κυριακή ελευθέρας εισόδου κάθε μήνα κατά την χειμερινή περίοδο (1η Νοεμβρίου-31η Μαρτίου), συγκεκριμένα η τρίτη Κυριακή του μήνα επί πλέον της πρώτης.

Κατάργηση των ενιαίων και των κοινών εισιτηρίων πλην Aρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, Μυκηνών και Αιγών ή όπου για λόγους χωροταξικούς επιβάλλεται το κοινό εισιτήριο χώρου και μουσείου.

Διατήρηση του μειωμένου εισιτηρίου εισόδου για τα άτομα ηλικίας 65+ από χώρες της Ε.Ε. για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου.

Διατήρηση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου στα άτομα έως 25 ετών για τους πολίτες Ε.Ε. και επέκταση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου για πολίτες εκτός Ε.Ε. έως την ηλικία των 18 ετών, αντί της ηλικίας έως 5 ετών που ισχύει τώρα.

Διατηρείται το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου για τα ΑμεΑ και τις κατηγορίες ατόμων που έχουν θεσπιστεί έως σήμερα για λόγους κοινωνικούς ή ιδιότητας.

Έκδοση Κάρτας Πολιτισμού (Culture Gard) για τις κατηγορίες που έχουν θεσμοθετηθεί και θα εκδίδεται μέσω της εφαρμογής του gov.gr ή των ΚΕΠ για ημεδαπούς φορολογούμενους.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω -συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ- με τη νέα τιμολογιακή πολιτική εισιτηρίων εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας, επιτυγχάνονται:

Κατηγοριοποίηση των επισκέψιμων χώρων και μουσείων με κριτήριο την επισκεψιμότητά τους, τη σημασία τους για την εκάστοτε περιοχή και το ισχύον αντίτιμο εισιτηρίου.

Εξορθολογισμός και απλοποίηση των κατηγοριών των εισιτηρίων.

Απόδοση στα μνημεία μας της αξίας που αντιστοιχεί στη σπουδαιότητά τους για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Αύξηση ημερών ελευθέρας εισόδου κατά μία (1) Κυριακή μηνιαίως τη χειμερινή περίοδο για όλους ανεξαρτήτως τους επισκέπτες.

Εξάλειψη διακρίσεων και διεύρυνση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου σε παιδιά και νέους, ηλικίας 5-18 ετών, από χώρες εκτός Ε.Ε.

Ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων από τα εισιτήρια και επανεπένδυσή τους στα έργα Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Με τις νέες αυξήσεις στα εισιτήρια και αρχαιολογικούς χώρους η ελληνική οικογένεια πολύ δύσκολα θα μπορεί να επισκεφτεί την Ακρόπολη ή τους υπόλοιπους εμβληματικούς αρχαιολογικούς μας χώρους. Η λογική των αυξήσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού προφανώς εδράζεται στο σκεπτικό της αύξησης των εσόδων, κυρίως μέσα από την τουριστική ροή, όμως δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την χειμαζόμενη από τις αυξήσεις κοινωνία, η οποία θα αναγκαστεί να περικόψει δαπάνες πολιτισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πνευματική ολοκλήρωση των νέων παιδιών. Εμείς λέμε ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία πρέπει να έχουν έσοδα, τα οποία να κατευθύνονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως, το δόγμα μνημεία μόνο για πλούσιους θα έχει ολέθριες συνέπειες για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας και τελικά και των ίδιων των μνημείων. Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται, σαφώς, και με την εκχώρηση σε εργολάβους του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της υποδοχής του κοινού στην Ακρόπολη, η οποία θα στοιχίσει 2 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο».

Μενδώνη: Από την 1η Απριλίου 2025 το νέο εισιτήριο στην Ακρόπολη

Το νέο εισιτήριο για την Ακρόπολη, που θα ανέρχεται στα 30 ευρώ, θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2025, ξεκαθάρισε σήμερα στον ΣΚΑΪ η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Διευκρίνισε ότι από τον Απρίλιο του 2024 μεμονωμένοι επισκέπτες που επιθυμούν να πληρώσουν υψηλότερο αντίτιμο, μπορούν να ξεναγηθούν ιδιωτικά στην Ακρόπολη.

Ερωτηθείσα σχετικά, χαρακτήρισε παράλογες τις χθεσινές κινητοποιήσεις των αρχαιοφυλάκων, με αποτέλεσμα το κλείσιμο της Ακρόπολης και την ταλαιπωρία των επισκεπτών. Όπως ανέφερε η κ. Μενδωνη είναι απορίας άξιον να θέλει το φυλακτικό προσωπικό να εξυπηρετεί τα ταμεία, την στιγμή που οι ίδιοι θεωρούν ότι το προσωπικό φύλαξης δεν είναι επαρκές.

Για τις αλλαγές στην εταιρεία Ανάπλαση ΑΕ επικαλέστηκε αυτά που αναφέρονται στην τροπολογία, δηλαδή ότι διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, και όχι μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, όπως ισχύει σήμερα.





