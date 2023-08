Πολιτισμός

Ακρόπολη: Ζώνες επισκεψιμότητας από τις 4 Σεπτεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είναι και πως θα λειτουργήσουν οι ζώνες επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Τι δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Έλεγχοι για την αντισεισμική προστασία των μνημείων

-

«Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που διαθέτουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, από 1η Απριλίου 2024, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα των ζωνών επισκεψιμότητας,» είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνέντευξη στον Real fm.

Η Υπουργός ανέφερε ότι από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, αναμένεται να ξεκινήσει, πιλοτικά, το πρόγραμμα ζωνών στην Ακρόπολη, ύστερα από τη σχετική μελέτη που υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ). Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει στην ασφάλεια του μνημείου αλλά και των εργαζομένων καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας που βιώνει ο επισκέπτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το μέγιστο ημερήσιο πλήθος επισκεπτών της Ακρόπολης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20.000, αριθμός. Θα κατανεμηθεί σε ωριαίες ζώνες, από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 08:00μ.μ., και θα αφορά σε όλους τους επισκέπτες, είτε είναι μεμονωμένοι, είτε ομάδες.

Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα μέτρα προστασίας των επισκεπτών κατά τη διάρκεια του καύσωνα, σημειώνοντας ότι εγκαταστάθηκαν σκιάδια στις εισόδους, τα οποία πιθανόν να επαναχρησιμοποιηθούν του χρόνου, αλλά με την απαραίτητη προσοχή που απαιτεί ο χώρος.

Σχετικά με το φαινόμενο της διάθεσης εισιτηρίων από επιτήδειους, οι οποίοι υπόσχονται υπηρεσία “skip the line”, η Υπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για εξαπάτηση του κοινού, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λόγω της φύσης του μνημείου. Η Υπουργός σημείωσε ότι διαπιστώθηκε η αλλοίωση στο barcode συγκεκριμένων εισιτηρίων, κάτι που οδήγησε τον ΟΔΑΠ στις απαραίτητες νομικές ενέργειες. «Ακριβώς επειδή είδαμε ότι υπάρχουν αρκετά συχνά τέτοια φαινόμενα, δηλαδή, επισκέπτες να έχουν εισιτήρια, τα οποία πωλούνται, από ιδιώτες, ακριβότερα από το εισιτήριο επίσκεψης στην Ακρόπολη, εκδώσαμε πρόσφατα ανακοίνωση με την οποία επισημαίνουμε ότι λόγω της φύσεως των Προπυλαίων, δεν μπορεί να υπάρξει υπηρεσία “Skip the line”» είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού.

Σε ερώτηση ακροατή για τη λειτουργία και τις υποδομές για εμποδιζόμενα άτομα, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη προσβασιμότητα πλέον στο μνημείο σε σχέση με το παρελθόν. Εχει αναβαθμιστεί η λειτουργία του ανελκυστήρα πλαγιάς και τα εμποδιζόμενα άτομα χρησιμοποιούν τα board cars, τα οποία εξυπηρετούν στην απόσταση που μεσολαβεί από την είσοδο της Ακρόπολης μέχρι τον ανελκυστήρα.

Αντισεισμική προστασία και ασφάλεια των πολιτιστικών υποδομών

Όπως αναφέρεται σε άλλη ανακοίνωση του Υπ. Πολιτισμού, «Ο έλεγχος σεισμικής και μη δομικής τρωτότητας κτιρίων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, συζητήθηκε σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην οποία συμμετείχαν ο προέδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) καθ. Ευθύμιος Λέκκας, ο γενικός διευθυντής του ΟΑΣΠ Βασίλης Μώκος, ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Βασίλης Μπαρδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΠΟ.

Στο πλαίσιο του έργου, που αφορά στον αντισεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων –με προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες και τα κτίρια των νοσοκομείων-, το οποίο έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, δρομολογείται ο έλεγχος των πολιτιστικών υποδομών, ιδιαίτερα των κτιρίων των πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, που φιλοξενούν κοινό.

Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη ζήτησε από τον ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ να εκπονήσουν αμέσως ένα πρόγραμμα ελέγχου της μη δομικής τρωτότητας των κτιρίων των δημοσίων πολιτιστικών δομών από πάσης φύσεως καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, βλάβες των η/μ συστημάτων κλπ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. Στόχος είναι η εκπόνηση μελετών αποκατάστασης των πολιτιστικών κτιρίων σε συνδυασμό με τις μελέτες και τις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή τους».





Ειδήσεις σήμερα:

“Κίνημα της πετσέτας” - Χατζηδάκης: Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν για τις παραλίες

Καρκίνος: Επαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους

Αγκίστρι: Συγκλονίζει η μητέρα της 20χρονης Δέσποινας που σκοτώθηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο