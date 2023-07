Πολιτισμός

Ακρόπολη “Skip the line”: Απάτη με τα εισιτήρια του μνημείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποίηση για απάτη με τα εισιτήρια της Ακρόπολης που υπόσχονται «παράκαμψη της ουράς».

-

Διαδικτυακές διαφημίσεις υπόσχονται παράκαμψης της σειράς για την Ακρόπολη. Η απάτη έγινε αντιληπτή από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει το κοινό για «παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις», επισημαίνοντας πως, «δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου που να συνοδεύεται από οποιονδήποτε τρόπο παράκαμψης της σειράς αναμονής (υπηρεσία «Skip the line»).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του λόφου και της φύσης του μνημείου.

Ακόμη και εάν κάποιος επισκέπτης καταφέρει να παρακάμψει την αναμονή στην είσοδο, σύντομα θα συναντήσει σειρά αναμονής στα Προπύλαια του μνημείου όπου μειώνεται το πλάτος εισόδου».

Η ίδια ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας πως, «ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαφήμιση υπηρεσίας «skip the line», αποτελεί εξαπάτηση του κοινού.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων καλεί τους επισκέπτες να μην παρασύρονται από δημοσιεύματα που υπόσχονται ψευδείς υπηρεσίες, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί ότι η μοναδική επίσημη διαδικτυακή πύλη για την αγορά εισιτηρίων της Ακρόπολης είναι η hhticket.gr (Hellenic Heritage e-ticket)».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Καβάλα: Μυστήριο με την εξαφάνιση δημοσιογράφου

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του