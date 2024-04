Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διασωληνώθηκε 17χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Πως έγινε το τροχαίο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός ποδηλάτης, που διασωληνώθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο, όπου έγινε το ατύχημα.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 17χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από ΙΧ, στην οδό Αλέξανδρου Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το voria.gr η παράσυρση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν το ΙΧ που ερχόταν από το κέντρο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κινούμενο στην οδό Παπαναστασίου, επιχείρησε να στρίψει στην οδό Γιάννη Αγγέλου.

Την ώρα εκείνη διέσχιζε το σημείο ο 17χρονος και η οδηγός του οχήματος παρέσυρε το ποδήλατο και τον νεαρό, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ο νεαρός διασωληνώθηκε επιτόπου και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

