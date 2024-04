Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Μαχαίρωσε και σκότωσε τη γυναίκα του έξω από Αστυνομικό Τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας μετά από την πράξη του αυτοτραυματίστηκε στο λαιμό με το μαχαίρι και διακομίζεται σε σοβαρή κατάσταση.

-

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους το βράδυ της Δευτέρας 01.04.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του, τη σκότωσε και στη συνέχεια έστρεψε το μαχαίρι στο εαυτό του και αυτοτραυματίστηκε στο λαιμό.

Ο δράστης σύμφωνα με όσα αναφέρονται είναι περίπου 30 χρόνων και η σύζυγός του περίπου 22. Η γυναίκα προσήλθε στο Τμήμα για να καταγγείλει τον άνδρα -αγνωστο ακόμα για ποια πράξη-, ωστόσο έφυγε χωρίς τελκά να το έχει πράξει. Βγαίνοντας από το κτήριο για να επιστρέψει στο σπίτι της, την περίμενε και της επιτέθηκε ο 30χρονος.

Η γυναίκα είναι νεκρή και η κατάσταση της υγείας του δράστη κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση - Ιωάννινα: Μητέρα χάρισε ζωή στην κόρη της

Βέροια: Φονική πτώση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: οι τελικές ποινές των καταδικασθέντων (βίντεο)