Μουζάκι: Συλλήψεις για τους τραυματισμούς αστυνομικών έξω από μπαρ

Η συμπλοκή έξω από μπαρ πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για να παρέμβει.

Στη σύλληψη 4 ατόμων στο Μουζάκι Καρδίτσας, προχώρησαν οι Αρχές. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για, κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για μια συμπλοκή έξω από μπαρ και στελέχη της έσπευσαν στο σημείο. Ένας εκ των συλληφθέντων εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς, καθώς και την επικεφαλής αστυνομικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες (31-03-2024) το πρωί στο Μουζάκι Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας, -4- άτομα, από τα οποία ένας αλλοδαπός και τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μουζάκι, ο αλλοδαπός δράστης απείλησε με όπλο, τύπου πιστόλι, ημεδαπή.

Άμεσα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον προαναφερόμενο αλλοδαπό και επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Κατά την προσέγγιση, ο ένας εκ των συλληφθέντων εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς, ενώ από κοινού οι -4- δράστες τους απώθησαν, εμποδίζοντάς τους να διενεργήσουν έλεγχο, με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός δράστης να τραπεί σε φυγή. Κατά τη διαφυγή του, ο προαναφερόμενος αλλοδαπός έσπρωξε με σφοδρότητα τον έναν αστυνομικό, ρίχνοντάς τον στο έδαφος με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά.

Επιπλέον, ο δράστης, που προηγουμένως εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς, απώθησε και γρονθοκόπησε στο κεφάλι την επικεφαλής αστυνομικό, με αποτέλεσμα η τελευταία να προσκρούσει σε διερχόμενο όχημα και να τραυματιστεί ελαφρά.

Ο προαναφερόμενος δράστης εντοπίστηκε πεζός σε κοντινό σημείο από το κατάστημα και ακινητοποιήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι τρεις δράστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκαν.

Σε οικόπεδο στο Μουζάκι, βρέθηκε, μετά από υπόδειξη του αλλοδαπού δράστη, -1- πιστόλι ρέπλικα, το οποίο και κατασχέθηκε, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε σε επιχείρηση στα Τρίκαλα, όπου διαμένει προσωρινά ο προαναφερόμενος, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κουτί συσκευασίας αεροβόλου όπλου.

Οι δύο αστυνομικοί, που τραυματίστηκαν ελαφρά, μετέβησαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.

