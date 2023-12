Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκτόξευσε πεζό (βίντεο)

Πώς το αυτοκίνητο ξαφνικά περνά και παρασύρει τον περαστικό που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Ένα διερχόμενο ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε πεζό που πήγαινε στον προαστιακό. Από την ταχύτητα του οχήματος, ο άνδρας «εκσφενδονίστηκε» σε βιτρίνα καταστήματος και έχει τραυματιστεί σοβαρά.Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/12) στους Αγίους Αναργύρους.

Πώς έγινε το τροχαίο

Καθώς ένας άνδρας διέσχιζε τον δρόμο για να πάει στον προαστιακό και μεταβεί στη δουλειά του, μία οδηγός ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε κολώνα φωτισμού, την έριξε κάτω, στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και έριξε ακόμη μία κολώνα. Αυτή «εκτόξευσε» τον άνδρα σε φωτογραφείο που βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος.

Η «τρελή» πορεία του ΙΧ σταμάτησε όταν αυτό «μπήκε» σε βιτρίνα καταστήματος εσωρούχων.

Όπως λέει σε μαρτυρία του ιδιοκτήτης του ενός καταστήματος: «Έχω υποστεί μεγάλη ζημιά και μάλιστα μέσα στην εορταστική περίοδο… Προέχει η ανθρώπινη ζωή. Τα τζάμια, τα σίδερα, οι κούκλες και τα ρολά, όλα φτιάχνονται. Τα πόδια του παλικαριού είναι το πιο σημαντικό τώρα και μετά εμείς αν βρεθεί κάποιος να μας αποζημιώσει», καταλήγει.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο πεζός έχει τραυματιστεί σοβαρά. Βρίσκεται στην εντατική, μετά από χειρουργείο, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγουν τον ακρωτηριασμό.

Όσον αφορά την οδηγό του οχήματος, δεν είναι ακόμη γνωστό τι της συνέβη και προκλήθηκε το ατύχημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βίντεο που έχει στην κατοχή του φωτογράφος από μία εξωτερική κάμερα καταγράφει το αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα και τον πεζό να «εκσφενδονίζεται» και να χτυπά πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος.

