Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Θύμα μαρτυρά στον ΑΝΤ1: “Με χτυπούσε με μανία” (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία μιας 29χρονης κοπέλας που έπεσε θύμα βαρύτατου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της.

Της Γεωργίας Λαγού

Φωνές, βρισιές, ξύλο και πρωτοφανής αγριότητα φαίνεται να επαναλαμβάνεται και αποτυπώνεται στην τρομακτικά μακρά λίστα των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 45 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μόνο στην Αττική και συνελήφθησαν 24 άτομα.

Συγκλονίζει η μαρτυρία 29χρονης γυναίκας που έπεσε θύμα βαρύτατου ξυλοδαρμού, από τον σύντροφό της.

Την κατάθεση της 29χρονης παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το πρωινό”:

«Επιστρέφοντας από έξοδό μας όταν φτάσαμε σπίτι θυμάμαι, ότι με χτύπησε όμως δεν θυμάμαι τη συνέβη ακριβώς. Θυμάμαι κάποια στιγμή να με κρατάει με τα χέρια του και να με δαγκώνει με δύναμη στην πλάτη.(…) Το πρωί που ξύπνησα συνειδητοποίησα, ότι πονάω σε διάφορα σημεία του σώματός μου και όταν γδύθηκα να με δω, διαπίστωσα πως έχω πολλά σημάδια από χτυπήματα στα χέρια μου, στα πόδια μου καθώς και στην πλάτη μία δαγκωνιά και μια εκδορά»

Η 29χρονη μετέβη στο νοσοκομείο εξαιτίας των τραυματισμών της, με τους αστυνομικούς να επιμένουν να υποβάλει καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της, το οποίο και έκανε πράξη.