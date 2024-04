Κοινωνία

Ριζούπολη: Φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Πώς ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα

-

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα υπερυψωμένου ισογείου πολυκατοικίας, επί της οδού Γάγγρας 58, στην περιοχή της Ριζούπολης.

Επιχειρούν 16 Πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν και δύο ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Γάγγρας στη Ριζούπολη Αττικής.

Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και δύο ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2024

Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό έαν μέσα στο διαμέρισμα όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αγνωστα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Ευρωεκλογές - Κασσελάκης: Περιοδεία σε 27 νησιά για 10 ημέρες

Αγρίνιο: 15χρονη χτυπούσε την αδερφή της μέχρι να λιποθυμήσει