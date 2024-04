Αθλητικά

Ατρόμητος - Κηφισιά: Τεράστιο διπλό με ανατροπή σε τέσσερα λεπτά

Η Κηφισιά «απέδρασε» με νίκη (2-1) από το Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ.

Η ομάδα των βορείων προαστίων χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να φτάσει στους 3 βαθμούς και να παραμείνει ζωντανή στην διεκδίκηση της παραμονής, ενώ η νίκη της σήμανε και τον μαθηματικό υποβιβασμό του ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς στην καλύτερη γι΄ αυτούς περίπτωση οι Ηπειρώτες μπορούν να ισοβαθμήσουν με την Κηφισιά αλλά δεν μπορούν να ξεπεράσουν Παναιτωλικό και Βόλο.

Η ομάδα του Μπράτσου επέλεξε στο ξεκίνημα να έχει ψηλά τις γραμμές για να πιέσει την κυκλοφορία των «κυανόλευκων», οι οποίο ωστόσο δεν έχασαν την ευκαιρία για να τιμωρήσουν το πρώτο λάθος των φιλοξενούμενων. Ήταν το 16ο λεπτό στο Περιστέρι όταν σε μια απρόσεκτη πάσα του Τσάπαν προς τον Βαφέα ο Αγκιμπού Καμαρά έκλεψε την μπάλα, έφυγε μόνος μπροστά και τελείωσε την φάση πλασάροντας τον Νικοπολίδη, που έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία και σιγουριά στον Ατρόμητο, που κυριάρχησε και λίγο έλλειψε να διπλασιάσει στο 34΄, πρώτα με τον Αντζιέλσκι το σουτ του οποίου εξοστρακίστηκε σε σώμα αμυντικού και η μπάλα έφυγε αριστερά, με τον Αγκιμπού να γυρίζει και να βρίσκει τον Κούντε, το πλασέ του οποίου πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι Νικοπολίδη.

Η κατάσταση αντιστράφηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Κηφισιά να φτάνει στην ανατροπή μέσα σε ένα τετράλεπτο. Στο 64΄ ο Σναϊντερλάν ισοφάρισε με καρφωτή κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Πρίτσας και στο 68΄ ήταν η σειρά του Κρισιούμα να «εκτελέσει» τον Μαρκετζιάνι, επίσης με κεφαλιά στη σέντρα του Κλωναρίδη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστείδης Βάτσιος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βαλένσια, Τριμμάτης, Αγκ. Καμαρά, Καραμάνης - Τσανάτζια, Κρισιούμα, Τσάπαν, Σολόα, Μιλίσεβιτς, Νικοπολίδης

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζιάνι, Τριμμάτης (67΄ Τσακμάκης), Ασεβέδο (73΄ Κιβρακίδης), Τζαβέλλας, Αθανασίου, Έντερ, Κούντε, Βαλένσια, Καμαρά, Βρακάς (62΄ Ρομπάιγ), Αντζιέλσκι (62΄ Βέργος).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Νικοπολίδης, Τσανάτζια (58΄ Μπιφουμά), Τσάπαν, Βαφέας, Μιλίτσεβιτς, Σολόα, Σναϊντερλάν, Μενέντες (46΄ Κλωναρίδης), Πρίτσας (82΄ Τεττέη), Κρισιούμα (75΄ Γκόμπελιτς), Οζέγκοβιτς (82΄ Γιόβαντσιτς).

