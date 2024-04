Κόσμος

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει για τη νομοθεσία την Τρίτη με τον Πρόεδρο Μπάιντεν να αναμένεται να την υποστηρίξει.

Με συντριπτική πλειοψηφεία 360-58, εγκρίθηκε χθες Σάββατο 20 Απριλίου, νομοσχέδιο το οποίο υποχρεώνει την κινεζική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα TikTok, είτε να πουλήσει την εφαρμογή μέσα στον επόμενο χρόνο, είτε να την αποσύρει από τις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή κλιμακώνει την ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για τον έλεγχο ενός ευρέος φάσματος τεχνολογιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια, την ελευθερία του λόγου και τη βιομηχανία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή απειλείται ήδη από το 2020, με βουλευτές και δημόσια πρόσωπα να υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι η σχέση του Πεκίνου με τη μητρική εταιρεία ByteDance εγείρει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να πείσει την ByteDance να πουλήσει το TikTok σε μη Κινέζους ιδιοκτήτες εντός έξι μηνών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει την πώληση, εάν επιλύσει τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Εάν η πώληση αυτή δεν πραγματοποιηθεί, η εφαρμογή θα απαγορευτεί.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, επισήμανε πως θα προσπαθήσει να "μπλοκάρει" την απόφαση, αναφέροντας πως εναντιώνεται στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, των εκατομμύρια πολιτών, οι οποίοι χρησιμοποποιούν την εφαρμογή.

«Αυτή η νομοθεσία έχει ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα: την πλήρη απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ», έγραψε η εταιρεία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να στερήσει από 170 εκατ. Αμερικανούς (σ.σ. το σύνολο των χρηστών) το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Αυτό θα βλάψει εκατομμύρια επιχειρήσεις, θα στερήσει από τους καλλιτέχνες το κοινό και θα καταστρέψει τα προς το ζην αμέτρητων δημιουργών σε όλη τη χώρα».

Ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Τσέου, προσπάθησε να προγραμματίσει συναντήσεις της τελευταίας στιγμής με υψηλόβαθμα μέλη του Κογκρέσου, σε μια προσπάθεια του να ασκήσει πολιτική πίεση, χωρίς όμως να καταφέρει κάτι. Η εταιρεία απέστειλε επίσης επιστολές σε πολλούς βουλευτές τη Δευτέρα κατηγορώντας τους ότι παρερμηνεύουν την καμπάνια του TikTok για κάλεσμα των χρηστών σε δράση, λέγοντας ότι είναι «προσβλητικό» για ένα εκλεγμένο πρόσωπο να περιφρονεί τις απόψεις των ψηφοφόρων που έχουν κατακλύσει τα γραφεία του Κογκρέσου με επιστολές και τηλεφωνήματα.

Και ο ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου X (πρώην Twitter), Ίλον Μασκ, εξέφρασε την εναντίωση του στην πιθανή απαγόρευση της εφαρμογής τονίζοντας πως εναντιώνεται στο δικαίωμα της ελευθεριάς έκφρασης των χρηστών της εφαρμογής.

