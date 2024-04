Κόσμος

Δημοσίευμα Odatv: Ο Ερντογάν ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον λόγω Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζεται το ρεπορτάζ της τούρκικης αντιπολιτευτικής ιστοσελίδας, για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Ουάσινγκτον που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου.

-

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πάει στην Ουάσινκτον σύμφωνα με την αντιπολιτευτικής ιστοσελίδας Odatv, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Άνδρεου. Το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος ακύρωσε το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο λόγω του λόγω της παροχής βοήθειας 26 δις δολαρίων στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ.

Ακολουθεί το άρθρο του Odatv:

«Ο κόσμος θα το μάθει από τον Odatv... Ο Ερντογάν δεν θα πάει.

Ακυρώθηκε η επίσκεψη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θα επισκεπτόταν ως επίσημος προσκεκλημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 9 Μαΐου.

Υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στις ΗΠΑ, η οποία είχε προγραμματιστεί τους τελευταίους μήνες. Ο Ερντογάν επρόκειτο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) στις 9 Μαΐου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Odatv, ακυρώθηκε η επίσκεψη όπου ο Ερντογάν θα συναντούσε για πρώτη φορά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο Ερντογάν είχε προσκληθεί ως επίσημος προσκεκλημένος του Μπάιντεν στην επίσκεψη, όπου είχε προγραμματιστεί να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έως τη Γάζα, τα αμυντικά σχέδια και τις οικονομικές σχέσεις.

Αποσαφηνίστηκε η αιτία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία, ενέκρινε νομοσχέδιο ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βοήθεια από το Ισραήλ και την Ταϊβάν, τερματίζοντας έτσι ένα 6μηνο πολιτικό αδιέξοδο, την ώρα που τα αποθέματα της Ουκρανίας ήταν έτοιμα να εξατμιστούν στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας

Το πακέτο των 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, περιλαμβάνει 61 δισεκατομμύρια δολάρια για βοήθεια προς την Ουκρανία, 26 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ισραήλ και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού (Ταϊβάν).

Από το πακέτο των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διατίθεται στο Ισραήλ προβλέπεται ότι 9 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εμπόλεμες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας.

Όπως έγινε γνωστό, ο λόγος για την ακύρωση της επίσκεψης του Ερντογάν ήταν η παροχή βοήθειας ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς