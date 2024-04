Κόσμος

Αρχηγός Χαμάς: Οι ΗΠΑ προστατεύουν σφαγές Ισραηλινών

Ο ηγέτης της Χαμάς παραχώρησε συνέντευξη στο πρακτορείο Αναντολού. Τι δήλωσε για τις ΗΠΑ, τις σχέσεις Τουρκίας - Παλαιστίνης, τις διαπραγματεύσεις για ανακωχή και την επερχόμενη επιχείρηση στη Ράφα.

Οι ΗΠΑ παρέχουν πολιτική προστασία στις ισραηλινές σφαγές στη Γάζα, υποστήριξε ο Αρχηγός της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Αναντολού. Ο επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, επέκρινε επίσης τις ΗΠΑ ότι εμπόδισαν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Στη συνέντευξή του στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, ο επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς υποστήριξε ότι το βέτο της Ουάσιγκτον κατά της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) παρέχει ουσιαστικά πολιτική προστασία για τις ενέργειες του Τελ Αβίβ.

«Η θέση των ΗΠΑ είναι παραπλανητική, παρόλο που λέει ότι δεν θέλουν να βλάψουν τους αμάχους, αυτή είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης. Όλοι οι άμαχοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες, σκοτώθηκαν με αμερικανικά όπλα, με αμερικανικές ρουκέτες, υπό την πολιτική προστασία των ΗΠΑ. Τι σημαίνει το βέτο των ΗΠΑ στο ψήφισμα κατάπαυσης του πυρός στο ΣΑ των ΗΕ; Σημαίνει ότι οι ΗΠΑ παρέχουν πλήρη προστασία και ομπρέλα στη συνέχιση των σφαγών και των δολοφονιών κατά της Γάζας».

Πρόσθεσε ότι το βέτο των ΗΠΑ για την πλήρη ένταξη στον ΟΗΕ για την Παλαιστίνη δείχνει ότι η Ουάσιγκτον έχει αγκαλιάσει τη θέση του Ισραήλ και αντιτίθεται στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.

Η επιχείρηση Ράφα μπορεί να οδηγήσει σε σφαγή

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Άνδρεου, ο Χανίγιε προειδοποίησε για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα και είπε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφαγή κατά του παλαιστινιακού λαού.

«Καλώ όλες τις αδελφές χώρες, τους αδελφούς μας στην Αίγυπτο, τους αδελφούς μας στην Τουρκία, τους αδελφούς μας στο Κατάρ ως μεσολαβητές και τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν δράση για να περιορίσουν την (ισραηλινή) επιθετικότητα και να αποτρέψουν την επιχείρηση στη Ράφα, καθώς και την πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας και το τέλος των επιθέσεων στη Γάζα», είπε.

Όσον αφορά την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού, ο Χανίγε είπε «Εάν ο Σιωνιστής εχθρός εισέλθει στη Ράφα, ο Παλαιστινιακός λαός δεν θα υψώσει τη λευκή σημαία. Οι μαχητές της αντίστασης στη Ράφα είναι έτοιμοι να αμυνθούν και να αντισταθούν στις επιθέσεις».

Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παρά όλες τις διαπραγματεύσεις καθώς έχουν υποβληθεί δεκάδες προτάσεις μέσω διαμεσολαβητών, ο Χανίγε είπε: «Το μόνο που θέλει είναι να πάρει πίσω τους αιχμαλώτους και μετά να ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός πρέπει να αποσυρθεί εντελώς από τη Γάζα, επίσης, δεν θέλει να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι στη βόρεια Γάζα».

Υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρότεινε έναν μικρό αριθμό ατόμων για ανταλλαγή αιχμαλώτων παρά το γεγονός ότι έχει συλλάβει σχεδόν 14.000 Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

«Είναι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ που δεν ασκούν καμία πίεση (στο Ισραήλ) και αυτό εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας. Μόλις το Ισραήλ αποδεχτεί αυτές τις απαιτήσεις, θα είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε στη συμφωνία», πρόσθεσε.

Διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο

Ο Χανίγε δήλωσε ότι η Γάζα θα κυβερνηθεί από Παλαιστίνιους όταν τελειώσουν οι μάχες.

«Η Χαμάς δεν επιμένει να είναι η μόνη αρχή στη διοίκηση της Γάζας, αλλά είμαστε μέρος του παλαιστινιακού λαού και μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας σε βάση εταιρικής σχέσης και να συμφωνήσουμε για τη διοίκηση της Γάζας. Αυτά είναι εθνικά θέματα. Δεν θα επιτρέψουμε να ρυθμιστεί η κατάσταση της Παλαιστίνης στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη ή και στα δύο από τους κατακτητές ή από οποιονδήποτε άλλο», είπε.

Ο Χανίγε είπε ότι έχουν προταθεί εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη διοίκηση της Γάζας, αλλά η επιτυχία για τις εναλλακτικές δεν είναι δυνατή.

«Κάναμε μια έκκληση δύο σταδίων για τη ρύθμιση της παλαιστινιακής εσωτερικής πολιτικής. Το πρώτο στάδιο συνίσταται στην αναδιοργάνωση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ώστε να συμπεριλάβει όλες τις παλαιστινιακές ομάδες. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εθνικής κυβέρνησης που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας και την ενοποίηση των θεσμών στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα κάτω από μια στέγη και διασφάλιση της διεξαγωγής προεδρικών, νομοθετικών και εθνικών εκλογών», είπε.

Ο Χανίγε ανέφερε ότι η Γάζα είναι εθνικό τμήμα της Παλαιστίνης, υποδεικνύοντας ότι η Χαμάς αναμένει από την κυβέρνηση εθνικής συναίνεσης που καλύπτει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη να κυβερνήσει μετά τον πόλεμο.

Η υποστήριξη του Ερντογάν στην παλαιστινιακή υπόθεση

Ο Χανίγε σημείωσε ότι η επίσκεψή του στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ιστορικών και διακεκριμένων σχέσεων Τουρκίας-Παλαιστίνης, αναφέροντας ότι είχε σημαντική συνάντηση για περίπου δύο ώρες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Είπε ότι έκαναν μια περιεκτική δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και αυτό που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι εδώ και σχεδόν επτά μήνες.

Ο Χανίγε δήλωσε ότι η ομάδα μετέφερε την επιμονή της στον Ερντογάν για γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού, τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και τα αιτήματα της Χαμάς και των αντιστασιακών ομάδων για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, την επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους, την ανοικοδόμηση, την άρση του αποκλεισμού και την επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων».

Ο ηγέτης της Χαμάς επαίνεσε την υποστήριξη του Ερντογάν για την παλαιστινιακή υπόθεση. «Η δήλωση του Προέδρου Ερντογάν κατά τη συνάντηση της ομάδας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΚ), όπου περιέγραψε τη Χαμάς ως κίνημα εθνικής απελευθέρωσης και την παρομοίασε με το Kuva-i Milliye (Εθνικές Δυνάμεις), είναι αναμφίβολα πηγή υπερηφάνειας για εμάς και τους Παλαιστίνιους», είπε.

Ο Χανίγε ανέφερε: «Η Χαμάς είναι ένα κίνημα που αντιστέκεται για να απελευθερώσει τα εδάφη, τις ιερές αξίες και τους ανθρώπους μας από την ιστορική κατοχή».

Υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Τουρκίας με την παλαιστινιακή υπόθεση λόγω της περιφερειακής και ισλαμικής της θέσης, ο Χανίγε είπε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν αντικατοπτρίζουν τη συνείδηση του τουρκικού λαού, που θεωρεί την παλαιστινιακή υπόθεση δική του, συμπάσχει με τη Γάζα από ανθρωπιστική προοπτική και στέκεται ενάντια στην καταπίεση.

«Θυμόμαστε ακόμα τον Πρόεδρο Ερντογάν να σήκωσε τον χάρτη της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ και να εξηγήσει πώς η Παλαιστίνη καταλήφθηκε σταδιακά ως απάντηση στον Σιμόν Πέρες», είπε.

«Θυμόμαστε ακόμα πώς ο τουρκικός λαός θυσίασε μάρτυρες στο Mavi Marmara για την άρση του αποκλεισμού στη Γάζα», είπε ο Χανίγε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία διατηρεί μια συνεπή στάση για την παλαιστινιακή υπόθεση και τον αποκλεισμό της Γάζας.

«Κατά τη συνάντησή μας με τον Ερντογάν, συζητήσαμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τους εμπορικούς περιορισμούς στο Ισραήλ και τις επιπτώσεις τους στην εμπορική δραστηριότητα», είπε.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα κατά των σιωνιστών εχθρών που έχυσαν το αίμα γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων Παλαιστινίων στις επιθέσεις στη Γάζα, απειλούν τη Ράφα με χερσαίες επιθέσεις και δεν σέβονται τους μουσουλμανικούς ιερούς τόπους, ειδικά το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ», πρόσθεσε.

«Η αδιάλλακτη στάση του Ισραήλ»

Ο Χανίγιε σημείωσε ότι ενώ η Χαμάς έδειξε ευελιξία στις διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ έλαβε μια αδιάλλακτη στάση.

Είπε ότι η ομάδα ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, τη βοήθεια που εστάλη στη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα και τις αποφάσεις της Τουρκίας σχετικά με το πρόσφατο εμπόριο με το Ισραήλ.

Ο Χανίγε είπε επίσης ότι συζήτησαν τον κίνδυνο που περιμένει το Τζαμί al-Aqsa λόγω του επικείμενου Πάσχα στο Ισραήλ και αξιολόγησαν τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το Τζαμί Al-Aqsa.

