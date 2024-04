Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 26 Απριλίου

Ξεκινά, μεταξύ άλλων, η καταβολή των συντάξεων Μαΐου. Δείτε αναλυτικά τον "χάρτη" των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για αυτήν την εβδομάδα.

Συνολικά 1.254.432.604 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.805.659 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν στις 25 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 1.136.132.604 ευρώ σε 2.388.469 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2024.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

50 εκατ. ευρώ σε 380.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα (Δώρα ανεργίας Πάσχα 43 εκατ. ευρώ σε 290.000 δικαιούχους).

21 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

500.000 ευρώ σε 1000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

7 εκατ. ευρώ σε 90 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

18 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας (δώρο 8 εκατ. ευρώ σε 11.500 δικαιούχους).

