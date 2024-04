Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: “Ερυθρόλευκη” νίκη στο... κυνήγι του τίτλου

Ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος στον αγώνα με τον "δικέφαλο του βορρά" για τα play off της Super League.

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής των play off της Super League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και παραμένοντας στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η πειραϊκή ομάδα μείωσε από τον «Δικέφαλο» στον ένα βαθμό τη διαφορά που τους χωρίζει στην κατάταξη, ενώ οι δύο ομάδες έχουν κι από ένα παιχνίδι λιγότερο, το μεταξύ τους.

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με οκτώ αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στο «Σουκρού Σαράτσογλου» και καταπονήθηκε παίζοντας δυο ώρες με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να φρεσκάρει το σύνολό του καθώς την Τετάρτη (24/4) ακολουθεί εμβόλιμη αγωνιστική με εκτός έδρας υποχρέωση απέναντι στον Άρη.

Ακόμα κι έτσι, ωστόσο, ο Ολυμπιακός είχε συνοχή, ήταν συμπαγής και ξεκίνησε με την συνήθη τακτική του, πιέζοντας από ψηλά. Ταυτόχρονα, οι συμπαίκτες του έψαχναν τον Ναβάρο με μπαλιές στην πλάτη της άμυνας.

Η τακτική είχε αποτέλεσμα καθώς ο Ισπανός φορ νίκησε δύο φορές τον Κοτάρσκι με ωραία τελειώματα, όμως η συνήθειά του να παίζει στο όριο του οφσάιντ έφερε την (ορθή) ακύρωση των τερμάτων του, στο 10ο και 15ο λεπτό.

Στο 25΄ ο Πορτογάλος Νογκέιρα έδειξε το σημείο του πέναλτι για μαρκάρισμα του Κουλιεράκη στον δραστήριο Ναβάρο. Την εκτέλεσή του ανέλαβε στο 27΄ ο Ποντένσε, ο Κοτάρσκι έπεσε στην αριστερή γωνία του και απέκρουσε αλλά ο Κίνι αποδείχθηκε ταχύτερος όλων και παίρνοντας το ριμπάουντ άνοιξε το σκορ.

Ο Ναβάρο είχε μια καλή αλλά άστοχη κεφαλιά στο 29΄ από σέντρα του Κίνι, ενώ ο ΠΑΟΚ έκανε αισθητή την παρουσία του στο 43΄, όταν από λάθος του Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή έδωσε την ευκαιρία για αντεπίθεση των φιλοξενούμενων με τον Ζίβκοβιτς, το σουτ του οποίου «μπλόκαρε» ο μέσος του Ολυμπιακού διορθώνοντας το λάθος του.

Με την πειραϊκή ομάδα να συνεχίζει κυρίαρχα και στο δεύτερο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν στο 61ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Ζέλσον Μαρτίν στα «κόκκινα» ύστερα από έξοχη αντεπίθεση και ασίστ του Ποντένσε, ενώ οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 70΄ ένα σουτ του Ποντένσε, που ήταν πολύ καλός στο β΄ ημίχρονο, έφυγε λίγο άουτ. Ο «Δικέφαλος» απείλησε στο 77΄ με τον Μπάμπα και στο επόμενο λεπτό με τον Κουλιεράκη σε εκτέλεση κόρνερ, για να μειώσουν τελικά οι φιλοξενούμενοι στο 90΄+2 με τον Μάρκος Αντόνιο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιγκέλ Νογκέιρα (Πορτογαλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άμπι - Κουλιεράκης, Αν. Ζίβκοβιτς, Ζ. Ζίβκοβιτς, Μπάμπα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κίνι (90΄+4 Βέσο), Ρέτσος, Άμπι, Ρίτσαρντς, Τσικίνιο (78΄ Έσε), Ιμπόρα, Μαρτίνς (78΄ Μασούρας), Όρτα (85΄ Καρβάλιο), Ποντένσε, Ναβάρο (85΄ Ελ Κααμπί).

ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (78΄ Ότο), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (74΄ Σβαμπ), Ζίβκοβιτς, Μουργκ (59΄ Ντεσπόντοφ), Τάισον (79΄ Μάρκος Αντόνιο), Τόμας (59΄ Σαμάτα).

