Κόσμος

ΗΠΑ: Παιδόφιλος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών που του έστησαν “παγίδα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας είχε κανονίσει να συναντήσει σε δωμάτιο ξενοδοχείου δύο κορίτσια, μόλις 7 και 11 χρόνων, όταν όμως άνοιξε η πόρτα του δωματίου…

-

Στη δημοσιότητα δόθηκε υλικό από κάμερα που φέρει στο σώμα του αστυνομικό, από την στιγμή που στελέχη της αστυνομία στο Σιάτλ των ΗΠΑ πυροβολούν έναν παιδόφιλο, που τράβηξε όπλο εναντίον τους, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης του σε "ραντεβού" στο οποίο ο ύποπτος πίστευε ότι θα συναντούσε δύο ανήλικα κορίτσια.

Ο 67χρονος παιδόφιλος, έφτασε στο ξενοδοχείο με την εντύπωση ότι θα συναντούσε δύο κορίτσια, ηλικίας μόλις 7 και 11 ετών, αναφέρει το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ (SPD).

Όταν χτύπησε την πόρτα δωματίου του ξενοδοχείου, «απάντησαν» μυστικοί αστυνομικοί οι οποίοι περίμεναν να τον συλλάβουν.

Τότε, τράβηξε το όπλο του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο πόδι, πριν δεχτεί τα πυρά των αστυνομικών και πέσει νεκρός.

WATCH: Moment Seattle cops fatally shoot 67-year-old pedophile in sting operation after he showed up to a hotel to meet two girls — aged 7 and 11 pic.twitter.com/sdnZoVF2jX

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικός κατηγορείται για βία, απειλή και revenge porn

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 26 Απριλίου

Ευρωεκλογές - Μελέτη: Η βία μέσω διαδικτύου, η καταγγελία και οι αντιδράσεις