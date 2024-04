Αθλητικά

Παρά - Κολύμβηση: “Αργυρός” ο Τσαπατάκης, “χάλκινος” ο Κωστάκης

Πρεμιέρα με μετάλλια για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Μαδέιρα.

Μπήκε ως φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στα πρωινά προκριματικά, αλλά στο βραδινό τελικό ήταν τελικά 2ος. Ο λόγος για τον Αντώνη Τσαπατάκη, ο οποίος με χρόνο 1:42.56, τερμάτισε στη 2η θέση των 100μ. πρόσθιο SΒ4, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παρά-Κολύμβησης, που άνοιξε τις πύλες του σήμερα (Κυριακή, 21/4), στη Μαδέιρα.

Από τον πρωινό προκριματικό είχε δείξει ότι πάει για το χρυσό, καθώς μετείχε στη 2η προκριματική σειρά και πέτυχε τον καλύτερο χρόνο 1:41.43, από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αλλά στον τελικό ο Ρώσος Ντιμίτρι Τσερνιάεβ (μετέχει ως neutral) με χρόνο 1:37.96 πήρε το χρυσό με τον συμπατριώτη του Αλεξάντερ Μολκόβ να είναι 3ος με χρόνο 1:44.89.

Το δεύτερο μετάλλιο της πρεμιέρας ήταν χάλκινο και το κατέκτησε ο Γιάννης Κωστάκης στα 50 πρόσθιο SB2 των ανδρών, με χρόνο 1:06.70. Ο Κωστάκης τερμάτισε 4ος, αλλά ήταν ο 3ος Ευρωπαίος, καθώς 3ος στην κούρσα ήταν ο Αυστραλός Πάτερσον.

Στα 50μ. ελεύθερο S5 ο Αλέξανδρος Στυλιανός Λεργιός τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 36.68.

Στην 6η θέση τερμάτισε η Μαρία Τσάκωνα στον τελικό των 100μ. ύπτιο S6 γυναικών, με χρόνο 1:45.34, αλλά ήταν 5η Ευρωπαία καθώς η Αυστραλή Βίνσεντ ήταν 4η στην κούρσα.

Την Δευτέρα αγωνίζεται και πάλι ο Γιάννης Κωστάκης στα 150μ. μικτή ατομική SΜ3 και μπαίνει στη μάχη και ο Σφαλτός στα 100μ. ελεύθερο S6.

