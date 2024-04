Αθλητικά

Δολοφονία Γιώργου Λυγγερίδη: Συλλήψεις και ολονύχτια αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα για τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από το πρωί. Άνδρες της Ασφάλειας προχωρούν σε συλλήψεις οπαδών μεγάλης ομάδας για τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έφυγε από τη ζωή στις 27 Δεκεμβρίου, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε για 20 ημέρες, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 31χρονος είχε δεχθεί ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο κλειστό του Ρέντη, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για το League Cup.

Για την υπόθεση είχε προφυλακιστεί ένας 18χρόνος, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος αστυνομικού. Στην απολογία του ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι στόχευσε τον αστυνομικό.

