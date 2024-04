Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Επίθεση κατά πεζών με αυτοκίνητο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Ιερουσαλή, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με αυτοκίνητο κατά πεζών σήμερα στην Ιερουσαλήμ, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης και η αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να βρει τους δράστες.

"Δύο πολίτες χτυπήθηκαν στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα. Δύο τρομοκράτες διέφυγαν από το σημείο με τα πόδια και στη διαδρομή της φυγής τους βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο όπλο τύπου 'Carlo'", υποπολυβόλο που κατασκευάζουν ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως σημαντικές δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν τους υπόπτους.

Εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος δείχνουν ένα λευκό Toyota να παρεκκλίνει από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο σε μία στροφή προτού ολοκληρώσει την πορεία του πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δύο νεαροί άνδρες βγαίνουν τότε από το αυτοκίνητο, με τα όπλα στο χέρι, και φαίνεται να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να ανοίξουν πυρ.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom ανέφερε ότι παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο δύο νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 και 22 ετών που υπέστησαν ελαφρά τραύματα από την επίθεση αυτή.

