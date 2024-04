Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Το πλεόνασμα φέρνει “έξτρα” οικονομικά οφέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιπλέον θετικές συνεπειες στα οικονομικά μεγέθη, εντοπίζει η ανακοίνωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

-

Μείωση του δημοσίου χρέους, υποστήριξη των δημοσιονομικών στόχων του 2024, “αέρα” στον 4ετή δημοσιονομικό προγραμματισμό και διεθνή ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, βλέπει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως αποτελέσματα από το πρωτογενές πλεόνασμα ποσοστού 1,86% το οποίο σημειώθηκε στο πλαίσιο του φετινού οικονομικού έτους, έναντι στόχου 1,15% για το 2023.

Η ακριβής ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

«Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και η σταθερή δημοσιονομική πολιτική οδήγησαν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το έτος 2023.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης για το 2023 ανήλθε σε 1,86% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 1,15% του ΑΕΠ που περιλαμβανόταν στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού. Σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού 2024 παρατηρήθηκε υπέρβαση καθαρών φορολογικών εσόδων ύψους 292 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και ύψους 647 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, που καταγράφονται δημοσιονομικά στο έτος 2023, ενώ παρατηρήθηκε συγκράτηση των δαπανών των φορέων γενικής Κυβέρνησης ύψους 602 εκατ. ευρώ.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα αποδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τα σταδιακά οφέλη από τη μείωση της φοροδιαφυγής. Είναι ενδεικτικό ότι τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2024, τα 397 εκατ. ευρώ εκ των 647 εκατ. ευρώ που ήταν η υπέρβαση των στόχων, προήλθαν από την καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η υπέρβαση του στόχου αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα έχει αντανάκλαση σε 4 πεδία:

Πρώτον, στην ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Με βάση το ανωτέρω αποτέλεσμα, ο λόγος Χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 172,7% το 2022 σε 161,9% το 2023.

Δεύτερον, στη δημιουργία μιας καλύτερης αφετηρίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2024, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και την επιβράδυνση των διεθνών και ευρωπαϊκών ρυθμών ανάπτυξης,

Τρίτον, στη δημιουργία περισσότερων περιθωρίων ευελιξίας αναφορικά με τον 4ετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας λόγω της συγκράτησης του χρέους.

Τέταρτον, το αποτέλεσμα αυτό στέλνει ένα ισχυρό σήμα στις διεθνείς αγορές ότι η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και αναπτύσσεται πέραν των στόχων, παρά τις δυσκολίες και τα έκτακτα γεγονότα που αντιμετώπισε η χώρα (φυσικές καταστροφές, διεθνείς κρίσεις, διπλές εθνικές εκλογές κ.λπ.) κατά το προηγούμενο έτος».

ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει καταθέσει σειρά ολοκληρωμένων μέτρων για την ακρίβεια

Ανακοίνωση, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας πως "Η Ελλάδα είναι 2η στην ΕΕ σε πληθωρισμό τροφίμων τον Μάρτιο με +5,4% όταν ο Ευρωπαϊκός ΜΟ είναι μόλις 1,2%", υπογραμμίζοντς πως είναι "ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει καταθέσει σειρά ολοκληρωμένων μέτρων για την ακρίβεια".



Η Ελλάδα είναι 2η στην ΕΕ σε πληθωρισμό τροφίμων τον Μάρτιο με +5,4% όταν ο Ευρωπαϊκός ΜΟ είναι μόλις 1,2%.



Το κύμα ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ τροφίμων απλώνεται σε 8 χώρες, ενώ η Ελλάδα -5 μήνες τώρα- είναι στην πρώτη 2άδα υψηλού πληθωρισμού.



Αυτοί που πήραν μέτρα βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας που επέτρεπε τον μηδενισμό του ΦΠΑ ή τη μείωση του υπερκατώτατου συντελεστή για τα βασικά αγαθά πλέον παίρνουν σε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, δηλαδή σε μείωση τιμών (η Πορτογαλία χαρακτηριστικά είναι -0,1%, η Φινλανδία στο - 1,3%). Αυτό σημαίνει ότι όσοι του κυβερνητικού μπλοκ υπνωτίζουν το κοινό των ΜΜΕ με ισχυρισμούς ότι οι τιμές δεν πρόκειται να επανέλθουν στα επίπεδα προηγούμενων ετών, εξαπατούν την κοινή γνώμη. Η αρχή έχει ήδη γίνει στο 30% των χωρών της ΕΕ.



Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Στη Eurostat το 68% των Ελλήνων το 2022 δηλώνει ότι βγάζει πέρα πολύ δύσκολα ή δύσκολα. Μόλις το 19% των Ευρωπαίων δηλώνουν κάτι τέτοιο. Μην κάνετε λάθος, καθοριστική συμβολή σε αυτό έχουν τα σημερινά ματωμένα υπερπλεονάσματα των 4,6 δις την τελευταία διετία, που είναι του ιδρώτα του λαού στην πάλη με την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει καταθέσει σειρά ολοκληρωμένων μέτρων για την ακρίβεια (δραστικά μέτρα μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά είδη, μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα) και μια φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, συνδυασμένη με μείωση εισφορών, που επιστρέφει έναν/μια - και παραπάνω- μισθούς και συντάξεις σε όλους τους πολίτες αναλογικά και ελαφρύνει το 98% των ΜΜΕ επιχειρήσεων με μείωση του συντελεστή κατά 5%.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Εορτολόγιο - 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Το “Καλάθι του Πάσχα” και των “Νονών” κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Τι περιέχουν