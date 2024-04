Καιρός

Καιρός: Βροχές, σκόνη και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Άστατος θα είναι και την Τρίτη ο καιρός, καθώς αναμένονται φαινόμενα. Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη.

Άστατος θα είναι την Τρίτη ο καιρός, αφού στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στη νότια Ελλάδα και ως προς τις ελάχιστες στη βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 και στη βόρεια Κρήτη λόγω των νοτίων καταβατικών ανέμων τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και τη νύχτα θα συνεχιστούν μόνο στη δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται και στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 6 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια και από το βράδυ και στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ και στην Εύβοια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις και από το απόγευμα αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στις Κυκλάδες 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τετάρτη στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται ηπειρωτικά νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Από αργά τη νύχτα στα δυτικά αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων με την εκδήλωση τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία γρήγορα θα περιοριστεί στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 21, στα βόρεια τους 22 με 24, στα κεντρικά τους 24 με 26 και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

