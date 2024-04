Παράξενα

Ιταλία: Πίτμπουλ κατασπάραξαν μωρό

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ το μωρό βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Ένα μωρό δεκατριών μηνών τραυματίσθηκε θανάσιμα σήμερα το πρωί από δυο σκυλιά ράτσας πίτμπουλ σε ιδιωτική κατοικία στο Σαλέρνο της νότιας Ιταλίας, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη.

Ενώ το μωρό βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του, ξαφνικά τα δύο σκυλιά -τα οποία ανήκουν σε οικογενειακή φίλη- του επιτέθηκαν, «αρπάζοντάς το» από τον άνδρα και τραυματίζοντάς το σε όλο του το σώμα.

Η μητέρα του παιδιού προσπάθησε να το σώσει, προτάσσοντας το σώμα της ως ασπίδα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Οι γιατροί με το ασθενοφόρο έφτασαν σε χρόνο ρεκόρ στο σημείο του τραγικού συμβάντος, αλλά το παιδάκι είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ένας άνδρας που ζούσε στην περιοχή Μαντσιάνα, λίγο έξω από την Ρώμη, είχε δεχθεί θανάσιμη επίθεση από τρία σκυλιά ράτσας ροτβάιλερ, ενώ έτρεχε σε δασώδη περιοχή.

