Δολοφονία Γιώργου Λυγγερίδη: Δεκάδες συλλήψεις - Δικογραφία για περισσότερα από 150 άτομα

Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη με ναυτική φωτοβολίδσ.

Αυξάνεται ο αριθμός των συλληφθέντων για την υπόθεση της θανάτου του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 64 ατόμων από τα 165 άτομα που αναζητούνται.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έφυγε από τη ζωή στις 27 Δεκεμβρίου, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε για 20 ημέρες, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 31χρονος είχε δεχθεί ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο κλειστό του Ρέντη, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για το League Cup.

Για την υπόθεση είχε προφυλακιστεί ένας 18χρόνος, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος αστυνομικού. Στην απολογία του ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι στόχευσε τον αστυνομικό.

Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.: Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας και συνολικά της ανομίας είναι απόλυτη

Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. με δήλωση του αναφέρθηκε στην εκτεταμένη επιχείρηση των αρχών, τονίζοντας πως "θα συνεχίσουν να εργάζονται με σχέδιο και αποφασιστικότητα για την ασφάλεια των πολιτών και την ειρηνική συνύπαρξη στην κοινωνία". Υπογράμμισε πως κατά την διάρκεια της επιχείρησης "έχουν κατασχεθεί πλήθος πειστηρίων όπως πιστόλια, ξύλινα ρόπαλα, μαχαίρια, ναρκωτικά, ρουχισμός, ψηφιακά μέσα" και πως έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 προσαγωγές.

Η δήλωση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.:

Τους τελευταίους 4 μήνες η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διεξήγαγε υπό άκρα μυστικότητα εκτεταμένη έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της εγκληματικής επίθεσης χούλιγκαν στην περιοχή του Ρέντη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αστυνομικού της ΥΑΤ Γεώργιου Λυγγερίδη.

Όπως είναι ήδη γνωστό, για την εξιχνίαση αυτής της δολοφονικής επίθεσης, από την πρώτη στιγμή, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 προσαγωγές, ώστε να μην χαθεί κανένα πειστήριο, ενώ ένα άτομο είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια, η δικογραφία που συντάχθηκε περιελάμβανε μαρτυρίες, βίντεο και άλλα ευρήματα που κατέδειξαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την επίθεση, ενώ επιβεβαίωναν συσχέτιση της αθλητικής βίας με το οργανωμένο έγκλημα.

Ειδικότερα, προέκυψαν στοιχεία για εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 158 μέλη, τα οποία, τουλάχιστον από το 2019, τελούσαν κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις και δρούσαν κυρίως σε Αττική, Βόλο και Ιωάννινα.

Για την αποδόμηση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα διεξήχθη, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και αστυνομικών σκύλων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη, μέχρι στιγμής 60 ατόμων.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 58 έρευνες σε οικίες και 15 σε οχήματα και έχουν κατασχεθεί πλήθος πειστηρίων όπως πιστόλια, ξύλινα ρόπαλα, μαχαίρια, ναρκωτικά, ρουχισμός, ψηφιακά μέσα και άλλα.

Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας και συνολικά της ανομίας είναι απόλυτη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για την ασφάλεια των πολιτών και την ειρηνική συνύπαρξη στην κοινωνία μας.

