Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΝΔ: “Φύλλα πορείας” σε Υπουργούς για 12 Περιφέρειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος, στο Μοσχάτο. Ποιοι υπουργοί “χρεώθηκαν” κάθε περιφέρεια ανά την Ελλάδα.

-

Η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο διακριτός ρόλος των πρωτοκλασάτων υπουργών της κυβέρνησης, τέθηκε επί τάπητος σε σύσκεψη το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία στην Πειραιώς, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΝΔ, «Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεων του κόμματος σε ολόκληρη την επικράτεια, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε επισκόπηση των προετοιμασιών που έχουν γίνει για την προεκλογική περίοδο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στην σύσκεψη ανατέθηκαν σε 12 υπουργούς συγκεκριμένες Περιφέρειες, για τις οποίες έχουν την ευθύνη του προεκλογικού αγώνα και προφανώς τον στόχο για την βέλτιση απόδοση του κόμματος στην κάλπη της 9ης Ιουνίου.

Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα «φύλλα πορείας» που δόθηκαν ανά υπουργό είναι τα ακόλουθα:

Περιφέρεια Κρήτης: Κυριάκος Πιερρακάκης

Κυριάκος Πιερρακάκης Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μάκης Βορίδης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης : Χρήστος Σταϊκούρας

: Χρήστος Σταϊκούρας Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας: Νίκος Δένδιας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δημήτρης Καιρίδης

Δημήτρης Καιρίδης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Άδωνις Γεωργιάδης

Περιφέρεια Ηπείρου: Κώστας Σκρέκας

Κώστας Σκρέκας Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κωστής Χατζηδάκης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Λευτέρης Αυγενάκης

Λευτέρης Αυγενάκης Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Σοφία Ζαχαράκη

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δόμνα Μιχαηλίδου