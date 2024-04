Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - ΜΟΕ: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση στο Πεντάγωνο (εικόνες)

Ποια ζητήματα τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο των μέτρων ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Του Αντώνη Σεφερλή

Πολύωρες συνομιλίες για τη θετική ατζέντα και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είχαν σήμερα αξιωματούχοι των δυο πλευρών.

Στον απόηχο της αντίδρασης της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα – αντίδραση που η Αθήνα χαρακτηρίζει παντελώς αδικαιολόγητη, Ελληνική και Τουρκική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν στο Πεντάγωνο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος από ελληνικής πλευράς και ο υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Μπουράκ Ακτσαπάρ, συνοδεία δύο ανώτατων αξιωματικών έκαστος, συζήτησαν για τη διατήρηση ενός καλού κλίματος μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών επί του πεδίου καθώς και για ανταλλαγές επισκέψεων διοικητών παραμεθόριων μονάδων σε Ελλάδα και Τουρκία

Επιπλέον επί τάπητος τέθηκαν και άλλα ζητήματα όπως αυτά των αθλητικών αγώνων μεταξύ των στρατιωτικών σχολών των δύο χωρών.

Στο τραπέζι δεν ετέθησαν ζητήματα διπλωματικού ενδιαφέροντος, όπως η επίλυση της μίας ελληνοτουρκικής διαφοράς.

Η Άγκυρα παρά ταύτα εμμένει στη στρατηγική του αναθεωρητισμού. Αυτή τη φορά, αμφισβητεί με NAVTEX που εξέδωσε την Κυριακή, την δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών που μέσω του Σταθμού Ηρακλείου, ανήγγειλαν πως θα πραγματοποιηθεί Νατοϊκή άσκηση συνεκπαίδευσης, στη περιοχή που βλέπετε, νότια του Καστελόριζου. Η Τουρκία δηλώνει πως είναι η ΙΔΙΑ αρμόδια για την εν λόγω περιοχή, για αυτό και επανέκδωσε NAVTEX, με τις αρμόδιες ελληνικές πηγές να διαμηνύουν πως η γείτονα κινείται κατά παράβαση του Διεθνούς δικαίου και πολιτικοποιώντας ένα εργαλείο που υφίσταται για την ασφάλεια των ναυτιλομένων.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και της αντιπροσωπείας των δύο χωρών.

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την τουρκική πλευρά.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Στις 22 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε νέος γύρος συνάντησης Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της Ελλάδας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στις δύο αντιπροσωπείες συμμετείχαν πρέσβεις, ανώτεροι στρατιωτικοί και άλλοι αξιωματούχοι.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τα προηγουμένως συμφωνηθέντα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια του 2024 και συζήτησαν το σχέδιο εφαρμογής για το 2025.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετική ατμόσφαιρα. Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την τουρκική πλευρά».

