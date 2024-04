Κοινωνία

Συλλήψεις για παράνομα όπλα σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε ο παράνομος οπλισμός. Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα.

Στην σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν 27χρονο στη Νέα Σμύρνη και έναν 47χρονο στην Κυψέλη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι « 1. Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-4-2024) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 27χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους διενήργησαν έλεγχο σε αναβάτη μοτοσυκλέτας και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, γεμιστήρα με -6- φυσίγγια και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

2. Επιπλέον, μεσημβρινές ώρες της 20-4-2024 συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 47χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί, κατά την περιπολία τους στην περιοχή της Κυψέλης, διενήργησαν έλεγχο στον ανωτέρω, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη. Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκε στο μπουφάν του, εντός σακούλας και κατασχέθηκε περίστροφο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

