Οικονομία

ΟΣΕ: Νέο ΔΣ στον Οργανισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "who is who" της νέας διοίκησης του Οργανισμού, η οποία φιλοδοξεί να "αλλάξει σελίδα" στη διαχείρισή του.

-

Συγκροτήθηκε σε Σώμα την Δευτέρα 22.04 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο, όπου και ορίστηκαν τα νέα μέλη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, διαμορφώθηκε ως εξής:

Γιάννος Γραμματίδης, μεταβατικός Πρόεδρος

Παναγιώτης Τερεζάκης, μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος

Χριστίνα Βασιλοπούλου, Μέλος

Βασίλης Γιαννακουλόπουλος, Μέλος

Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, Μέλος

Γι άννης Πετρόπουλος, Μέλος

Θανάσης Λεβέντης, Μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

Η συνολική αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η επιλογή των προσώπων για την κάλυψη των θέσεων του νέου ΔΣ πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, την ελεγκτική, αλλά και την ποσόστωση των φύλων.

Ο νέος Πρόεδρος τού ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης, αμέσως μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ στο οποίο με όρισε μεταβατικό Πρόεδρο. Ήδη προσκάλεσα άμεσα σε συνάντηση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε Σώμα. Σκοπός της συνολικής αναδιάρθρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού και η υλοποίηση του σχεδιασμού και της προσπάθειας της κυβέρνησης για οριστική ανάταξη του ελληνικού σιδηροδρόμου με ορίζοντα το μέλλον σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, φορείς και τον εθνικό σιδηροδρομικό μεταφορέα. Είναι σαφές και αυτονόητο ότι κανείς δεν μπορεί να λείψει από αυτή την συλλογική προσπάθεια.

Έχω γνώση των διαχρονικών αδυναμιών του ΟΣΕ να ανταποκριθεί στο έργο του. Αναγνωρίζω επίσης τις διαχρονικές ευθύνες για το ότι οι αδυναμίες αυτές δεν τύχαιναν αποτελεσματικής θεραπείας. Είναι γι’ αυτό σημαντική η απόφαση για οριστική λύση όλων αυτών των προβλημάτων και αποτελεί τιμή, που μου ζητήθηκε να συμβάλλω στο έργο της ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, να διευκολύνει με σύγχρονες υποδομές την διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων αλλά και να λειτουργεί προς όφελος της εθνικής οικονομίας».

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία κάποιων από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας

Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο ιδιωτικό και δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια Τραπεζών και Επιμελητηρίων.

Η κ. Χριστίνα Βασιλοπούλου είναι δικηγόρος, εξειδικεύεται στο αστικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο, με εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και την προστασία των καταναλωτών.

Ο κ. Βασίλης Γιαννακουλόπουλος είναι οικονομολόγος, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών και στην εκτίμηση κινδύνων, καθώς και στην επιχειρηματική ανάλυση και συμβουλευτική.

Η κ. Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου είναι δικηγόρος με εμπειρία στο δίκαιο ανταγωνισμού, στο εμπορικό δίκαιο και σε θέματα που αφορούν κανόνες συμμόρφωσης, ενώ έχει εκπροσωπήσει εταιρείες σε πολυεθνικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Ο κ. Γιάννης Πετρόπουλος είναι οικονομολόγος και στρατηγικός σύμβουλος επιχειρήσεων, με εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο, ειδικά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αρνητική η Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα - Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Αφρικανική σκόνη: Κορυφώνεται η μεταφορά της από τη Σαχάρα (εικόνες)

Οργισμένος επιβάτης βρίζει και χτυπά αεροσυνοδούς την ώρα της πτήσης (βίντεο)