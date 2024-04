Παράξενα

Ηράκλειο: Ήπιε, δεν βρήκε ταξί και πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση!

Άναυδη η υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας ταξί, όταν την πήραν τηλέφωνο από την Άμεση Δράση…

Ένας πολίτης αναζητούσε ταξί και δεν έβρισκε και αυτό που σκέφτηκε ήταν να καλέσει την Άμεσο Δράση!

Δεν πίστευε στα αφτιά της η υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας ταξί στο Ηράκλειο, όταν τα ξημερώματα την κάλεσε το... 100 για να ζητήσει ταξί! Όχι δεν είχαν ξεμείνει οι αστυνομικοί της άμεσου δράσεως κάπου κι έψαχναν μεταφορικό. Ένας πολίτης αναζητούσε ταξί και δεν έβρισκε και αυτό που σκέφτηκε ήταν να καλέσει την Άμεσο Δράση!

Όλα συνέβησαν ξημερώματα Δευτέρας. Περίπου στις 3 π.μ. ένας άντρας ελληνικής καταγωγής που μάλλον είχε καταναλώσει και λίγο αλκοόλ, πήγε στην πιάτσα του Μπεντεβή αναζητώντας ταξί. Όταν αντίκρισε την πιάτσα άδεια, είπε να καλέσει σε κάποια εταιρεία ταξί για να εξυπηρετηθεί.

Έλα όμως που δεν είχε κάρτα στο κινητό! Και κάπως έτσι σκέφτηκε λίγο περισσότερο πρακτικά από το «politically correct” και κάλεσε στο 100 ζητώντας την βοήθεια τους! Δεν είναι γνωστό πως αντέδρασε ο άνθρωπος στο τηλεφωνικό κέντρο της αμέσου δράσεως ακούγοντας το αίτημα του πολίτη, ωστόσο έδρασε εξυπηρετώντας τον. Κάλεσε ο ίδιος στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας και ζήτησε ταξί για λογαριασμό του άνδρα!

Σοκ έπαθε η υπάλληλος όταν άκουσε το «γεια σας, είμαστε από το 100» αλλά γρήγορα το σοκ μετατράπηκε σε γέλια αφού αν μη τι άλλο είναι οι επιβάτες τουλάχιστον εφευρετικοί!

