Κοινωνία

Ομόνοια: Επεισοδιακή καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «καταδίωξη» διήρκεσε περίπου μισή ώρα, και συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί, ενώ τουρίστες και ντόπιοι απαθανάτιζαν με τα κινητά τους.

-

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε, το πρωί της Τετάρτης, στην οδό Σωκράτους, στην Ομόνοια, όταν περαστικοί κατήγγειλαν σε αστυνομικούς ότι ένας άνδρας είχε μπει σε ένα ψηλό κτίριο -στη συμβολή με την Πειραιώς- και μάζευε χαλκό.

Αστυνομικοί πλησίασαν το κτίριο και είδαν το άγνωστο άτομο, το οποίο, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, προσπάθησε να διαφύγει. Αρχικά κινήθηκε εντός του κτιρίου, όμως όταν μπήκαν μέσα αστυνομικοί βγήκε και ξεκίνησε να πηδά από ταράτσα σε ταράτσα και από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.

Λόγω των επικίνδυνων ελιγμών, στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής. Η «καταδίωξη» διήρκεσε περίπου μισή ώρα, και συμμετείχαν περίπου 20 αστυνομικοί, ενώ τουρίστες και ντόπιοι απαθανάτιζαν με τα κινητά τους το… θέαμα. Εν τέλει, μετά από υπόδειξη κάποιων θαμώνων καταστήματος, οι αστυνομικοί μπήκαν σε ένα κτίριο επί της Αναξαγόρα, τον εντόπισαν στην ταράτσα και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 7 τμήματα σωληνώσεων χαλκού.

Πηγή: Orange press agency

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία

Γιώργος Γεννηματάς: ο εμπνευστής του ΕΣΥ