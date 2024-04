Κόσμος

Κίνημα #metoo - Χάρβεϊ Γουάινστιν: Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την καταδίκη του

Ανατροπή στην υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάινστιν. Γιατί το δικαστήριο αποφάσισε να ακυρώσει την καταδίκη για τον παραγωγό του Χόλιγουντ.

-

Εφετείο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε σήμερα την καταδικαστική απόφαση για βιασμό και σεξουαλική επίθεση εις βάρος του άλλοτε πανίσχυρου παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, διατάσσοντας νέα δίκη, μια υπόθεση που συνέδραμε στο κίνημα #MeToo.

Το εφετείο διαπίστωσε σφάλματα ως προς τη διαδικασία κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης.

Σε μια απόφαση 4-3, το Εφετείο της Πολιτείας τόνισε ότι ο δικαστής έκανε λάθος επιτρέποντας στους κατηγόρους να καταθέσουν μαρτυρίες από γυναίκες που ισχυρίστηκαν ότι ο Γουάινστιν τους επιτέθηκε, παρόλο που δεν ήταν μέρος των κατηγοριών που αντιμετώπιζε.

Το Εφετείο απεφάνθη επίσης ότι ο δικαστής άφησε ο Γουάινστιν να δικαστεί με τρόπο που τον παρουσίαζε με ένα «πολύ προκατειλημμένο» τρόπο.

«Τα ένδικα μέσα για αυτά τα απαράδεκτα λάθη είναι μια νέα δίκη», είπε το δικαστήριο.

Ο Γουάινστιν εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών για την καταδίκη του. Καταδικάστηκε σε ξεχωριστές υποθέσεις πέρυσι στην Καλιφόρνια σε 16 χρόνια κάθειρξης για τον βιασμό μιας ηθοποιού το 2013 στο Λος Άντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ