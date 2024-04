Life

“I LOVE Σου Κου”: Εκλεκτοί καλεσμένοι και αποκλειστικές συνεντεύξεις το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο είναι η θεματολογία της αγαπημένης πρωινής παρέας στον ΑΝΤ1.

-

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 27 & 28 Απριλίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Ανδρέα Μικρούτσικο, Θανάση Πάτρα, Νανά Παλαιτσάκη, Ιωάννα Μαλέσκου, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Νίκο Απέργη, Κατερίνα Γκαγκάκη, Έλενα Τσαγκρινού και Κώστα Μπίγαλη.

Το Σάββατο 27 Απριλίου, καλεσμένος στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης.

Επίσης, θα έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού, ενώ ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές.

Ακόμα, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1, Ισαάκ Καριπίδη, για να μάθουμε όλα τα νεότερα για την υγεία του Βασιλιά Καρόλου.

Την Κυριακή 28 Απριλίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Φαίη Ξυλά.

Ακόμα, θα συνδεθούμε ζωντανά με την ελληνική αποστολή που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision λίγο πριν αναχωρήσει για το Μάλμε.

Επίσης, θα έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

#Ilovesoukou

Instagram @ilovesoukoz

Facebook @ilovesoukou





Ειδήσεις σήμερα:

Χρήστος Καλλιάνος: Σκέφθηκα να κάνω άτυπη “ευθανασία” στον πατέρα μου (βίντεο)

Νίσυρος: Ένταλμα σύλληψης για τον αρχαιοφύλακα

Διαρροές email - ΥΠΕΣ: Παραδόθηκε το πόρισμα στις Αρχές