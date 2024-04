Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: επιστροφή στα δημόσια καθήκοντά του ενώ συνεχίζει τη θεραπεία για τον καρκίνο

Ποτε αναμένεται να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά του ο βασιλιάς Κάρολος, που υποβάλλεται σε θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ο βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζεται να αναλάβει και πάλι τα δημόσια καθήκοντά του από την επόμενη εβδομάδα καθώς οι γιατροί του κρίνουν «πολύ ενθαρρυντική» την πρόοδο στην κατάσταση της υγείας του αφότου ανακοινώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο.

«Η Μεγαλειότητά του θα ξαναρχίσει σύντομα τις δημόσιες δραστηριότητές του μετά την περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης» ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Το παλάτι δημοσιοποιεί ελάχιστες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Καρόλου. Άγνωστο παραμένει ακόμη από τι καρκίνο πάσχει. Ένας εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ είπε ότι ο βασιλιάς θα συνεχίσει τη θεραπεία του, όμως οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδό του και αυτό σημαίνει ότι ο Κάρολος θα είναι σε θέση να αναλάβει ξανά κάποια από τα καθήκοντά του. Οι δραστηριότητές του πάντως «θα προσαρμόζονται, εάν είναι αναγκαίο, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος» για την υγεία του.

Την επόμενη Τρίτη ο βασιλιάς μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα θα επισκεφθούν ένα αντικαρκινικό κέντρο και θα συναντηθούν με γιατρούς και ασθενείς.

Το παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου ο 75χρονος Κάρολος και η 76χρονη Καμίλα θα υποδεχθούν τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο της Ιαπωνίας και τη σύζυγό του Μασάκο, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το αυτοκρατορικό ζεύγος είχε παραστεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Λονδίνο.

Ένας εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ είπε ότι οι γιατροί του βασιλιά είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδό του και «αισιοδοξούν» όσον αφορά τη θεραπεία του. Οι δημόσιες εμφανίσεις του θα αποφασίζονται «κατά περίπτωση», ανάλογα με τις συστάσεις των γιατρών, συνέχισε.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο, ο Κάρολος είχε ακυρώσει όλες τις επίσημες, δημόσιες εμφανίσεις του, αλλά συνέχισε να εκτελεί κάποια από τα καθήκοντά του, όπως τις εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ. Είχε εμφανιστεί δημοσίως για τελευταία φορά στις 31 Μαρτίου, όταν παρέστη στην επίσημη λειτουργία για το Πάσχα και στη συνέχεια χαιρέτισε το πλήθος που τον περίμενε υπομονετικά έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Γουίνδσορ.

