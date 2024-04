Γάζα: Ισραηλινοί όμηροι “εμφανίστηκαν” σε βίντεο

Κόσμος

Ισραηλινοί όμηροι εμφανίστηκαν σε βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς. Το μήνυμά τους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσής της την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Οι δύο όμηροι παρουσιάζονται ως ο Κιθ Σίγκελ, 64 ετών, και ο 'Ομρι Μιράν 47 ετών. Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων επιβεβαίωσε την ταυτότητά τους.

Η Χαμάς είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα ένα βίντεο την Τετάρτη με έναν άλλον Ισραηλινό όμηρο, τον 23χρονο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν.

Αυτό το νέο βίντεο δεν έχει ημερομηνία αλλά ο 47χρονος 'Ομρι Μιράν ανησυχεί που είναι στα χέρια της Χαμάς εδώ και 202 ημέρες. Η 202η ημέρα της αιχμαλωσίας του αντιστοιχεί στην Πέμπτη.

Το νέο βίντεο δίνεται στη δημοσιότητα εν μέσω διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, για εκεχειρία στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας και για την απελευθέρωση ενός αριθμού ομήρων.

Μιλώντας κατά τα φαινόμενα υπό πίεση, ο 'Ομρι Μιράν περιγράφει "μια δύσκολη κατάσταση" λόγω των "πολλών βομβαρδισμών" του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Καλεί την οικογένειά του να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση για να καταλήξει σε μια συμφωνία με τη Χαμάς που θα επιτρέπει την απελευθέρωση των ομήρων. Ο Μιράν λέει ότι ελπίζει να μπορέσει να επανενωθεί με την οικογένειά του για τη γιορτή της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, στις 14 Μαΐου.

"Αυτή η απόδειξη ότι ο Κιθ Σίγκελ και ο 'Ομρι Μιράν είναι ζωντανοί δείχνει ξεκάθαρα ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συνάψει μια συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων πριν από τη γιορτή της Ανεξαρτησίας", δηλώνει το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Οι δύο όμηροι μιλούν χωριστά, και πίσω τους δεν διακρίνεται τίποτα. Στέλνουν την αγάπη τους στις οικογένειές τους και ζητούν να απελευθερωθούν.

Ο Μιράν πιάστηκε όμηρος ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο κιμπούτζ Ναχάλ Οζ μπροστά στα μάτια της γυναίκας του και των δύο νεαρών κοριτσιών του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της Χαμάς, η οποία ήταν η αιτία να ξεσπάσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο Σίγκελ, που είναι και Αμερικανός πολίτης, πιάστηκε αιχμάλωτος μαζί με τη γυναίκα του σε άλλη συνοριακή πόλη. Εκείνη αργότερα αφέθηκε ελεύθερη κατά τη διάρκεια της σύντομης εκεχειρίας του Νοεμβρίου.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα, όταν οι Εβραίοι γιορτάζουν κατά παράδοση τη βιβλική ιστορία της απελευθέρωσής τους από τη σκλαβιά των Φαραώ στην Αίγυπτο και της διάβασής τους (Πεσάχ) από την Ερυθρά θάλασσα προς τη Γη της Επαγγελίας.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο Σίγκελ ξεσπά σε κλάματα καθώς αφηγείται ότι πέρυσι γιόρτασε το Πάσχα με την οικογένειά του και εκφράζει την ελπίδα του ότι θα επανενωθεί μαζί της.

