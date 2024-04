Κόσμος

Γάζα: Δεκάδες νεκροί στο νοσοκομείο Αλ Σίφα - Αποχώρησαν οι Ισραηλινοί

Εβδομάδες μετά την εισβολή των Ισραηλινών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και η αποχώρησή τους άφησε πίσω εκατόμβη νεκρών.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι στο νοσοκομείο Σίφα —από όπου αποχώρησαν λίγο νωρίτερα άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα του ισραηλινού στρατού, που εισέβαλαν δύο εβδομάδες νωρίτερα— βρέθηκαν δεκάδες πτώματα.

«Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως οι υλικές ζημιές είναι «πολύ μεγάλες» στο σύνολο των κτιρίων της εγκατάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει πως απέσυρε τις δυνάμεις του από το νοσοκομείο ως αυτό το στάδιο.

