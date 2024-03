Υγεία - Περιβάλλον

Γάζα: Νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς έξω από νοσοκομείο

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι νοσοκομεία στη Γάζα χρησιμοποιούνται από την Χαμάς και από άλλες ένοπλες οργανώσεις ως βάσεις

Αεροπορικό βομβαρδισμό πραγματοποίησαν σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις, εναντίον κέντρου διοίκησης που διαχειρίζεται η ένοπλη οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Αλ Ακσα στη Λωρίδα της Γάζας.

"Επλήγησαν με ακρίβεια το κέντρο διοίκησης και τρομοκράτες με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να πληγούν πολίτες που δεν εμπλέκονται στην περιοχή του νοσοκομείου. Το κτήριο του νοσοκομείου Αλ Ακσα δεν καταστράφηκε και δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του", ανέφερε ο στρατός.

"Οι βομβαρδισμοί άφησαν πίσω τους 4 νεκρούς και 17 τραυματίες", δήλωσε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε ανάρτησή του σε X.

“Μια ομάδα του ΠΟΥ βρισκόταν σε ανθρωπιστική αποστολή στο Νοσοκομείο αλ Άκσα στη Γάζα όταν καταυλισμός εντός του συγκροτήματος του νοσοκομείου επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν”, έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, διευκρινίζοντας ότι κανένα μέλος του προσωπικού του ΠΟΥ δεν έχει τραυματιστεί.

Βάσεις της Χαμάς «βλέπει» το Ισραήλ

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι νοσοκομεία στη Γάζα χρησιμοποιούνται από την Χαμάς και από άλλες ένοπλες οργανώσεις ως βάσεις και έχει δώσει στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Τόσο η Χαμάς όσο και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το διαψεύδουν.

