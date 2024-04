Αθλητικά

Ο Παναιτωλικός νίκησε τον Ατρόμητο και... γιόρτασε την παραμονή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη παραμονής για τον Παναιτωλικός, που επικράτησε του Ατρομήτου.

-

Με νίκη 1-0 επί του Ατρόμητου γιόρτασε ο Παναιτωλικός την παραμονή του στην Super League! H ομάδα του Γιάννη Πετράκη επικράτησε σε αυτό το ματς της 6ης αγωνιστικής των play out με γκολ του Ταμπίτζε στο 53΄ στο κατάμεστο γήπεδο του Αγρινίου και έφτασε τους 33 βαθμούς, που φτάνουν και... περισσεύουν για την παραμονή. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το ματς με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Κούντε του Ατρομήτου στο 88΄ και του σκόρερ των γηπεδούχων Ταμπίτζε, στις καθυστερήσεις.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες «συγκινήσεις», σχεδόν μέχρι την εκπνοή του. Στο 44΄ ο Λιάβας πέρασε την ασίστ στον Λομόνακο ο οποίος πλάσαρε από τη μικρη περιοχή, όμως ο Μαρκετζάνι απέκρουσε στην καλύτερη -και ουσιαστικά μοναδική- ευκαιρία που παρακολούθησαν όσοι γέμισαν σήμερα το γήπεδο του Παναιτωλικού. Ήταν κρίσιμη η στιγμή, καθώς οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το προβάδισμα λίγο πριν ολοκληρωθει το ημίχρονο, αλλά ατύχησαν αφού και στο 45΄ ένα διαγώνιο σουτ του Λομόνακο έφυγε λίγο άουτ.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου το πλασέ του Ντίας έφυγε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Μαρκετζάνι και λίγο αργότερα η υπεροχή του Παναιτωλικού καρποφόρησε. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Μαλής πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ταμπίτζε με δεύτερη έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Από το σημείο εκείνο ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Βέργο στο 59΄, ενώ στο 71΄ είδε τον Τσάβες να αποκρούει το φάουλ του Κούντε. Ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού πραγματοποίησε εκπληκτική επέμβαση σε κεφαλιά του Ανγκιέλσκι στο 83΄ κρατώντας την πολύτιμη νίκη για την ομάδα του.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Κίτρινες: Πέρες, Λιάβας, Ταμπίτζε - Κούντε, Κουέν, Ασεβέδο, Κιβρακίδης

Κόκκινες: Κούντε (88΄-δεύτερη κίτρινη) - Ταμπίτζε (90+3΄ δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου (86΄ Μπακάκης), Μαλής, Ταμπίτζε, Μαυρίας, Χουάνπι (87΄ Μπρούνο Ντουάρτε), Πέρες (81΄ Τσιγγάρας), Λιάβας (68΄ Χατζηθεοδωρίδης), Τορεχόν, Λομόνακο (68΄ Ζοάο Πέδρο), Ντίας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζάνι, Κιβρακίδης (82΄ Τριμμάτης), Ντε Μποκ, Ασεβέδο (75΄ Γιουμπιτάνα), Τζαβέλλας, Αθανασίου, Κουέν (75΄ Βρακάς), Κούντε, Γκονζάλεθ, Βαλένσια, Βέργος (75΄ Ανγκιέλσκι)

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Ισραηλινοί όμηροι “εμφανίστηκαν” σε βίντεο

Φλώρινα: Σύλληψη “εισπράκτορα” τηλεφωνικών απατών

Πύργος: Άγρια ληστεία ηλικιωμένου εργάτη σε εκκλησία