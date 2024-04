Αθλητικά

Βόλος - Ατρόμητος: Αήττητοι οι γηπεδούχοι, πρώτοι οι φιλοξενούμενοι

Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τέσσερα γκολ και αρκετές φάσεις ο Βόλος αναδείχτηκε ισόπαλος με τον Ατρόμητο, με τους γηπεδούχους να μένουν αήττητοι μετά από τέσσερα ματς στα playouts.

Χωρίς νικητή (2-2) ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Αποτέλεσμα που έφερε τους Θεσσαλούς ακόμη πιο κοντά στην παραμονή. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν δύο φορές, με τους Νίκο Αθανασίου (18’) και Κάρολ Αντζιέλσκι (70’ πέν.), ωστόσο η ομάδα του Χρήστου Κόντη –που δεν κέρδισε μετά από τρεις σερί επιτυχίες– ισοφάρισε ισάριθμες με τους Χουάν Μανουέλ Γκαρσία (45+2’) και Νεμάνια Γκλάβτσιτς (80’).

Έπειτα από ένα μέτριο πρώτο τέταρτο, το παιχνίδι άρχισε να αποκτά ρυθμό. Και στο 18ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ έπειτα από όμορφη αντεπίθεση. Από κόρνερ που κέρδισαν οι Θεσσαλοί, με τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο να κάνει την κεφαλιά αλλά την μπάλα να απομακρύνεται, οι Αγκιμπού Καμαρά και Αντζιέλσκι έφυγαν στην κόντρα, με τον Αθανασίου να είναι ο τελικός αποδέκτης για το 0-1. Ήταν το πρώτο επαγγελματικό γκολ του 23χρονου αμυντικού – γέννημα-θρέμμα του Ατρόμητου.

Από ωραίος, όμως, ο Αθανασίου έγινε μοιραίος. Με το πρώτο ημίχρονο να οδεύει στη λήξη του χωρίς κάτι συγκλονιστικό, ο σκόρερ του Ατρόμητου «γκρέμισε» τον Γκαρσία. Δημήτρης Μαλούτας και VAR (Σπυρίδων Ζαμπάλας, Αντώνης Σινιοράκης) συμφώνησαν στην εσχάτη των ποινών. Ο παθών εκτέλεσε, ο Γκαμπριέλε Μαρκετζάνι απέκρουσε στη δεξιά του γωνία αλλά η μπάλα στρώθηκε ξανά στον 32χρονο Αργεντινό που ισοφάρισε σε 1-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να έχουν περισσότερους ελεύθερους χώρους. Από πάσα του Φακούντο Μπερτόλιο στο 49’, ο Ζοερί ντε Καμπς σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μαρκετζάνι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας έπεσε στην αριστερή του γωνία για να διώξει σε κόρνερ το φαλτσαριστό σουτ του Αμίν Γιασίν Ασεχνούν στο 58’, ενώ εξαιρετικά αντανακλαστικά έδειξε και ο Ντάνιελ Κόβατς στο σουτ του Καμαρά στο 64’.

Στο κόρνερ που ακολούθησε, οι Περιστεριώτες κέρδισαν πέναλτι, το οποίο δόθηκε έπειτα από on field review από τον Μαλούτα και τετράλεπτη εξέταση της φάσης από το VAR: η μπάλα στρώθηκε στον Αντζιέλσκι, ο Χρήστος Σιέλης έκανε την προβολή στέλνοντάς την –και πάλι– κόρνερ, ωστόσο αυτή είχε βρει στο απλωμένο αριστερό χέρι του. Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Αντζιέλσκι για το 1-2.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη δεν το έβαλαν κάτω. Και, μπορεί ο Μαρκετζάνι να έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Σιέλη στο 78’, ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο άψογα εκτελεσμένο φάουλ με το αριστερό από τον Γκλάβτσιτς στο 80’. Ο Μαρκετζάνι με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε το αριστερό, διαγώνιο σουτ του Αλέξις Τρουιγέ, με το 2-2 να μένει μέχρι το τέλος.

Τρεις «στροφές» πριν το τέλος, ο Ατρόμητος διατηρήθηκε στην κορυφή της κατάταξης των Play Out, με τον Αστέρα Τρίπολης να μπορεί, ωστόσο, να τον προσπεράσει αν κερδίσει στα Γιάννινα, ενώ ο Βόλος πήγε στο +5 από τον προτελευταίο Παναιτωλικό, που κοντράρεται στην Καισαριανή με την Κηφισιά.

Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: Σιέλης, Ασεχνούν, Ντε Καμπς – Βρακάς, Αθανασίου, Αντζιέλσκι, Τριμμάτης, Καμαρά.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Μύγας, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Ντε Καμπς (89’ Μπαριέντος), Γκλάβτσιτς, Μπερτόλιο (71’ Τρουιγέ), Κόμπα, Ασεχνούν (90+3’ Ποπέσκου), Γκαρσία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζάνι, Τριμμάτης, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Αθανασίου, Κούντε, Γκονζάλες, Καμαρά, Βαλένσια, Αντζιέλσκι (71’ Βέργος), Βρακάς (81’ Ρομπάιγ).

*Με επίδεσμο στο κεφάλι αγωνιζόταν από το 26ο λεπτό ο Φακούντο Μπερτόλιο, έπειτα από ένα χτύπημα που δέχθηκε (άθελά του) από τον Λούκας Ασεβέδο, με αποτέλεσμα να τρέξει αίμα.

