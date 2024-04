Αθλητικά

Λαύριο: Συντριβή του υποβιβασμένου Απόλλωνα Πατρών

Μεγαλειώδης νίκη του Λαυρίου επί του Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος έχει ήδη υποβιβαστεί.

Με ένα άνετο «διπλό» και ρεκόρ 10-17, ολοκλήρωσε το Λαύριο τις εφετινές προσπάθειες του στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι φιλοξενούμενοι συνέτριψαν με 104-66 τον υποβιβασμένο Απόλλωνα Πατρών, για την 5η και τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ.

Η άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν κράτησε τους Αχαιούς στους 13 πόντους και εξασφάλισε στο ημίχρονο μία διαφορά ασφαλείας 18 πόντων (33-51 στο 20΄), αλλά και η... βροχή τριπόντων (13/25), απλοποίησε το έργο του Λαυρίου, το οποίο υποχρέωσε τον Απόλλωνα στην 23η ήττα του.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ξαβιέ Καστανέδα με 34 πόντους (5/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ από τους Αχαιούς προσπάθησε ο Μάλικ Όσμπορν με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 33-51, 50-71, 66-104

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λόρτος, Μαρτινάκος, Αγγελής

