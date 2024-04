Αθλητικά

Basket League: Η Καρδίτσα “πάτησε” τον Απόλλωνα Πατρών

Οι Θεσσαλοί δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν το "ροζ φύλλο αγώνα" από τους Αχαιούς.

Η Καρδίτσα έκανε... προπόνηση, στην έδρα της με τον Απόλλωνα Πατρών, επικρατώντας με 95-67 των ήδη υποβιβασμένων στην Α2 Αχαιών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, στην Basket League. Oι Θεσσαλοί μετρούν 35 βαθμούς πλέον και «έπιασαν» τον ΠΑΟΚ στον βαθμολογικό πίνακα, με αμφότερους στο -2 από την οριστικά 7η ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για την Καρδίτσα αφού είναι και μαθηματικά εκτός πλέι οφ.

Κορυφαίος της Καρδίτσας ήταν ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μακ με 23 πόντους. Ο ΜακΚάλουμ πρόσθεσε 14 πόντους για τους νικητές. Από την ομάδα της Πάτρας ξεχώρισαν οι Όζμπορν (21 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Μπράουν (14 πόντοι, 16 ριμπάουντ).

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, με το σκορ στα πρώτα επτά λεπτά να τοποθετείται στο 20-0. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 28 πόντων (59-31, 20') και απλοποίησαν το έργο τους για την τελική έκβαση του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 59-31, 77-45, 95-67

Η Καρδίτσα προηγήθηκε με 20-0 (!), με ηγέτη τον Μακ που σημείωσε 11 πόντους σε αυτό το διάστημα. Ο Απόλλων μείωσε πάντως σε 30-14 μέχρι το τέλος της 1ης περιόδου. Η Καρδίτσα «άγγιξε» και πάλι το +20, για το 45-24. Τα τρίποντα των Σάιμπερτ και ΜακΚόλουμ, αλλά και τα δίποντα των Μπιουκάναν και Μακ, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +29 (57-28) για το 59-31 στο τέλος του ά μέρος. Τυπική διαδικασία ήταν το β΄ μέρος με τον Απόλλωνα να μην μπορεί να επιστρέψει.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Αγραφιώτης, Ξενικάκης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπιουκάναν 10, Μενέγκα 6, Αβδάλας 2, ΜακΚάλουμ 12 (2), Μακ 23 (1), Καπετάκης, Πιλίτσης, Δίπλαρος 3 (1), Χρηστίδης 3, Ταούκας, Σάιμπερτ 12 (1), Γιάνκοβιτς 22

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Βισσαρίου 5, Όσμπορν 21, Γκιουζέλης 6 (2), Πέρκινς 11 (1), Μπλοντίν 8 (2), Καφέζας 2, Κογιώνης.

