Basket League: Η ΑΕΚ στα play off με νίκη επί του ΠΑΟΚ

Από την "μάχη των δικεφάλων", η ΑΕΚ κατόρθωσε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στα play out του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας με 99-91 του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στα πλέι άουτ της Basket League και με 38 βαθμούς έναντι 36 του «Δικέφαλου του Βορρά» εξασφάλισε την 7η θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ, όπου θα βρει αντίπαλό της τον δεύτερο Ολυμπιακό. Αν και η αναμέτρηση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας της έδρας της Ένωσης, οι παίκτες του Ηλία Ζούρου κατάφεραν να νικήσουν για τρίτη φορά την ομάδα της Θεσσαλονίκης, την τρέχουσα σεζόν.

Κορυφαίοι για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Τσέισον Ραντλ με 31 και 22 πόντους αντίστοιχα. Ο Λιθουανός φόργουορντ μάλιστα σημείωσε double double, καθώς μάζεψε και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Κέβιν Πόρτερ, με 28 πόντους, 9 κερδισμένα φάουλ, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα. Ο Έλβαρ Φρίντρικσον πέτυχε 18 πόντους, 16 πρόσθεσε ο Μίκαλ Μίχαλακ και 14 ο Τζάστον Άλστον.

Τα 18/32 τρίποντα (56%) της ΑΕΚ αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για τη νίκη των γηπεδούχων, την ώρα που ο Δικέφαλος του Βορρά είχε 8/20 (40%) έξω από τα 6.75.

Τα δεκάλεπτα: 28-29, 49-47, 78-68, 99-91

Σε... διαγωνισμό τριπόντων... επιδόθηκαν οι δύο ομάδες μετά το τζάμπολ. Η ΑΕΚ μέτρησε 4/4 τρίποντα από τους ΜακΡέι, Χολ και Ραντλ, ενώ με τρίποντα απάντησαν για τον ΠΑΟΚ οι Άλστον και Φρίντρικσον για το 14-10. Η ΑΕΚ βρέθηκε στο -1, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου (28-29), με τον Καράμπελα να ευστοχεί σε buzzer beater πίσω από το κέντρο, να κερδίζει και το φάουλ και να είναι εύστοχος στη βολή. Με τον Κουζμίνσκας να σημειώνει 11 πόντους στη 2η περίοδο και τους Μίχαλακ, Φρίντρικσον να είναι «καυτοί» από πλευράς φιλοξενούμενων, το ά μέρος ολοκληρώθηκε με προβάδισμα της ΑΕΚ με ένα καλάθι (49-47).

Στην 3η περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να προηγηθούν με +7 (63-56) στο 24ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε ανταγωνιστικός, χάρη στο τρίο Πόρτερ, Άλστον και Μίχαλακ για το 63-59. Όμως, η ΑΕΚ είχε τις απαντήσεις και ξέφυγε με +10 (78-68) στο 30ό λεπτό, αφού ο Καράμπελας ευστόχησε ξανά σε buzzer beater από πλάγια θέση και σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου και μάλιστα... με ταμπλό! Ο ΠΑΟΚ μείωσε (80-75) στο 33ο λεπτό, αλλά ο Κουζμίνσκας και η ευστοχία των «κιτρινόμαυρων» δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ ν' απειλήσει ξανά την Ένωση έως το τελικό 99-91.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαγκλογιάννης, Χριστινάκης

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ 3 (1) , Ραντλ 22 (5), Καράμπελας 10 (3), Πιλάβιος, Νετζήπογλου, Αγραβάνης, Χατζηδάκης 7, Κουζμίνσκας 31 (6), Κουζέλογλου 7, ΜακΡέι 9 (1)

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): Τάουνς, ΜακΝις 4, Τσιακμάς, Τσαΐρέλης 6, Φρίντρικσον 18 (1), Μαργαρίτης 5 (1), Αρσενόπουλος, Μίχαλακ 16 (4), Άλστον 14, Πόρτερ Τζούνιορ 28 (1).

